Новости спорта
12:10, 29 мая 2026Спорт

В швейцарском клубе высказались об интересе к Дзюбе

Президент «Сьона» Константин: Артем Дзюба нам неинтересен
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался об интересе к российскому нападающему Артему Дзюбе. Об этом сообщает Sport24.

По словам функционера, клубу неинтересен футболист. «Это отличный нападающий, но он уже в возрасте. Это нам не нужно. Тем более, позиция форварда в нашем клубе уже укомплектована», — заявил Константин.

Ранее Дзюба высказался о месте продолжения карьеры после ухода из тольяттинского «Акрона». По словам футболиста, он собирается выступать в России.

Об уходе Дзюбы из «Акрона», за который он играл с 2024 года, стало известно 23 мая. Его контракт истекает в июне. 37-летний футболист является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, он четыре раза становился чемпионом России в составе петербургского «Зенита».

