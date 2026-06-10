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Силовые структуры
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11:25, 10 июня 2026Силовые структуры

Приостановку поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых объяснили

СК приостановил поиски Усольцевых до принятия решения об их целесообразности
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярском крае приостановили поисковые мероприятия по пропавшей в тайге семье Усольцевых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве объяснили, что результаты проведенных с 4 по 9 июня поисков необходимо проанализировать, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо об обследовании отдельных локальных участков местности.

К тому же нужно дождаться результатов исследования найденных в тайге вещей, которые, предположительно, могут принадлежать Усольцевым.

С 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа были проведены дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, сотрудников правоохранительных органов, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Они обследовали около одной тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.

Большая часть территории обследована с помощью беспилотников, снятые ими видеозаписи проанализированы на предмет присутствия людей. Усольцевых пока не обнаружили, их поиски приостановлены до принятия решения о целесообразности продолжения поисковых мероприятий.

Следователи считают основной версией произошедшего с ними — это несчастный случай.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

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