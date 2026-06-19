The Guardian: Причиной крушения батискафа Titan стали изъяны в конструкции

В Канаде опубликовали отчет о причинах гибели батискафа «Титан» (Titan), затонувшего в 2023 году с тремя миллиардерами на борту. Оказалось, что при его строительстве были нарушены все возможные правила. В компании OceanGate, которая разработала этот аппарат, знали о его ненадежности, но ничего не могли поделать. Глава OceanGate Стоктон Раш отказывался слушать предупреждения и всегда стоял на своем, а недовольным приходилось искать другую работу.

Батискаф с пятью туристами на борту погиб на пути к обломкам «Титаника»

Батискаф Titan пропал 18 июня 2023 года во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник». В погружении участвовал Стоктон Раш, возглавлявший компанию OceanGate, которая построила этот подводный аппарат.

Кроме него на борту были еще два миллиардера: британец Хэмиш Хардинг и пакистанец Шахзада Давуд с сыном. Их сопровождал путешественник Поль-Анри Наржоле, совершивший 37 подобных погружений, за что его прозвали Мистер Титаник.

Поиски исчезнувшего глубоководного аппарата длились несколько дней. Еще до их завершения OceanGate объявила, что спасти людей вряд ли удастся. 22 июня 2023 года поисковые команды объявили, что обломки Titan обнаружены — в частности, нашли его посадочную раму и заднюю часть обшивки.

Обшивка Titan состояла из углеродного волокна Фото: OceanGate

Огромное давление воды раздавило и сам батискаф, и людей, которые были на его борту. Вдова пакистанского миллиардера Шахзады Давуда утверждает, что получила останки мужа и сына в двух маленьких контейнерах, похожих на обувные коробки. «Когда я говорю "останки", я имею в виду кашицу, кроме которой ничего и не осталось», — рассказывает женщина.

Что происходило на борту батискафа в последние минуты, можно только гадать. По мнению родственников французского путешественника Поля-Анри Наржоле, его пассажиры знали, что обречены.

Хотя причину крушения, возможно, так и не удастся установить, эксперты соглашаются, что команда Titan должна была понимать, что именно происходит. Хваленая «акустическая система безопасности» предупредила бы их, что углеволокно трескается под исключительным давлением, побудив пилота сбросить балласт и попытаться прервать погружение. Здравый смысл подсказывает, что члены команды осознавали, что умрут, еще когда были живы Из иска семьи Поля-Анри Наржоле

В последнем сообщении с борта батискафа действительно говорилось о сброшенном балласте. После этого связь с Titan окончательно прервалась. К тому времени он достиг глубины 3346 метров.

Создатели батискафа ограничились шестью испытаниями на макетах меньшего размера

Спустя почти три года после крушения Совет безопасности на транспорте Канады опубликовал результаты проведенного расследования. Канадские специалисты пришли к выводу, что причинами катастрофы были многочисленные изъяны в конструкции аппарата и особенности корпоративной культуры компании OceanGate, которая его построила.

По заключению авторов отчета, создатели глубоководного аппарата отступили от общепринятых инженерных практик

Как оказалось, в OceanGate ограничились шестью испытаниями макетов Titan втрое меньшего размера, а сам батискаф почти не испытывали. Обычно в таких случаях проводят сотни и даже тысячи циклов испытаний.

Специалисты также обратили внимание на ряд случаев, когда аппарат мог получить повреждения. В частности, в 2022 году Titan столкнулся с носовой частью «Титаника», а спустя несколько дней при всплытии после другого погружения экипаж слышал громкий хлопок. Кроме того, батискаф почти год хранился под открытым небом.

Аппарат Titan на суше перед погружением Фото: ABACA / Globallookpress.com

В отчете упомянуты и другие проблемы. Среди прочего, материал, из которого был изготовлен Titan, незаметно накапливал повреждения после каждого погружения, а непроверенная акустическая система мониторинга дефектов, которая использовалась на аппарате, в решающий момент не сработала должным образом.

Глава OceanGate Стоктон Раш все делал по-своему, даже если это требовало нарушать закон

По мнению авторов отчета, подготовленного Советом безопасности на транспорте Канады, судьбу Titan в значительной степени предрешила корпоративная культура OceanGate. Последнее слово всегда оставалось не за специалистами, а за ее генеральным директором Стоктоном Рашем. Тем, кто обращал внимание на ненадежность батискафа или не соглашались с его мнением, не было места в компании — таких людей либо увольняли, либо они уходили сами.

Бывший директор по морским операциям OceanGate Дэвид Локридж во время расследования, которое проводила Береговая охрана США, назвал Раша непостоянным человеком, с которым было трудно работать. «Сама идея компании заключалась исключительно в зарабатывании денег. Науки там было очень мало», — заявил Локридж.

Задолго до гибели батискафа Локридж составил подробный отчет с указанием всех технических проблем. Однако этот отчет не рассматривался около года, а затем OceanGate подала на него в суд. В итоге Локридж подал встречный иск, а потом уволился

Эксперт по подводным аппаратам Карл Стэнли, хорошо знавший Раша, утверждает, что тот предвидел, что рано или поздно погружения закончатся катастрофой, однако это его не смущало. Он считал, что гибель на дне океана позволит ему не отвечать за допущенные ошибки.

Стоктон Раш Фото: Bill Sikes / AP Photo

По мнению Стэнли, Раш рисковал жизнью, чтобы «оставить след в истории». Ему не давало покоя то, что среди его предков были сразу два отца-основателя США — юрист Ричард Стоктон и врач Бенджамин Раш, их подписи стоят на Декларации независимости страны. Создателю батискафа Titan тоже хотелось славы, чего бы она ни стоила.

Раш сознательно отказался сертифицировать Titan, потому что считал это ненужными бюрократическими препонами. «Он по сути объяснил, что если возникнут проблемы с береговой охраной, он просто подкупит конгрессмена — и проблем не будет», — утверждал один из его бывших сотрудников.