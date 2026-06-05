Реакция Путина на письмо Зеленского, одобрение Украине €6,6 млрд от ЕС и уроки эмпатии в детсадах. Главное за 5 июня
Что Путин рассказал на ПМЭФ: об экономике, планах и письме Зеленского
Президент России Владимир Путин вечером 5 июня выступил на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ). Основная часть выступления российского лидера была посвящена экономической ситуации в стране.
Что Путин сказал о ситуации в экономике
Он отметил, что РФ «опустилась» до уровня, на котором последние годы живут все европейские страны. При этом, по словам Путина, Россия сохранила основу своей макроэкономической политики.
Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись.
Он подчеркнул, что именно от высокого качества жизни и высоких зарплат зависит, улучшится ли демографическая ситуация в стране.
Путин заявил, что Россия продолжит работать по двум направлениям: «обелению» российской экономики и облегчению условий для работы бизнеса.
Так, по словам президента, власти отложат снижение порога выручки для упрощенной системы налогообложения (УСН). Его сохранят на уровне 20 млн рублей.
Специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса, который упрощает учет и снижает налоговую нагрузку. Он позволяет заменить несколько налогов единым платежом и сократить объем отчетности.
С 2026 года порог выручки для применения бизнесом УСН составляет 20 млн рублей. Предполагалось, что в следующем году он снизится до 15 млн рублей, а в 2027-м — до 10 млн рублей, подчеркнул он.
Кроме того, глава государства рассказал, что реальные зарплаты россиян (за вычетом инфляции) за последние 5 лет выросли на 30%, а безработица остается одной из самых низких в мире — 2,2%.
О письме Зеленского
Путин также прокомментировал публичное обращение к нему со стороны украинского президента Владимира Зеленского, которое тот 4 июня опубликовал на своем сайте. В нем лидер Украины призывал российского коллегу встретиться с ним и закончить конфликт.
Путин рассказал, что бегло просмотрел письмо.
Это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе.
Москва считает неправильным переход к публичной дискуссии, подчеркнул президент России. Но добавил, что раз это произошло, то теперь и он может раскрыть определенную информацию. Так, по словам Путина, три недели назад Зеленский просил некоего российского бизнесмена устроить ему встречу с президентом РФ.
Путин подчеркнул: смысла в этой встрече он пока не видит, потому что нет конкретики, которую можно было бы обсуждать. Закончил он комментировать тему письма Зеленского обращением к российским военным.
Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
В своем выступлении Путин также затронул множество других тем, в том числе отношения РФ с Китаем, Казахстаном и другими странами.
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС во время режима тишины, напали на суда в Азовском море и регионы РФ. Есть жертвы.
Украина напала на российские регионы и ЗАЭС
Днем 5 июня ВСУ нарушили режим тишины на Запорожской атомной электростанции. В 13 часов беспилотник сбросил боеприпас на военных, которые ремонтировали опоры ЛЭП «Днепровская» и освобождали их от мин.
В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих. Всем пострадавшим своевременно оказана необходимая медицинская помощь.
При этом глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что пострадали три инженера, два из них — в тяжелом состоянии.
А ранее утром российские ПВО с 8 до 14 часов сбили 135 украинских беспилотников над:
- Белгородской;
- Брянской;
- Владимирской;
- Калужской;
- Курской;
- Орловской;
- Рязанской;
- Смоленской;
- Тверской;
- Тульской областями;
- Московским регионом;
- Краснодарским краем;
- Крымом;
- Черным морем.
В ночь на 5 июня российские войска отразили налет еще 123 дронов над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
ВСУ атаковали суда в Азовском море
Около 5 утра морские дроны ВСУ напали на пять судов в акватории Азовского моря — танкер и сухогрузы. По целям наносили удары в портах Бердянска, Мариуполя, у побережья Ялты (ДНР) и в открытой акватории. Украинская сторона подтвердила удары, заявив, что суда перевозили зерно с «захваченных территорий» и военные грузы для ВС России.
На борту атакованных судов находились 25 граждан Азербайджана. Пятеро из них погибли, трое получили ранения. Пострадавших доставили в городскую больницу Ейска.
МИД Азербайджана подтвердил потери в команде судов, а сенатор Джабаров назвал произошедшее терактом.
Это акт международного терроризма. Как по-другому это назвать? Здесь все однозначно. Азовское море — это внутреннее море Российской Федерации. Прекрасно они это знают. Они направляют (морские дроны) без разбора.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака подтверждает «террористическую сущность режима в Киеве» и российская сторона поможет консульству Азербайджана получить все необходимые сведения.
Россию снова обвинили из-за дрона в Румынии
5 июня примерно в 10:30 в порту Констанцы на черноморском побережье Румынии взорвался морской дрон. Минобороны страны сообщило, что беспилотник относится к типу, который используют в российско-украинском конфликте.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую связала инцидент с Россией:
Солидарность с Румынией! Спустя неделю после того, как дрон врезался в жилой дом в Галаце, морской дрон достиг порта Констанца. Это прямое следствие войны России против Украины.
При этом ВСУ признали, что дрон был украинским и просто потерял управление.
29 мая в румынском городе Галац беспилотник врезался в крышу многоквартирного жилого дома и вызвал пожар. Как сообщили в МИД Румынии, из-за инцидента пострадали два человека, еще нескольким людям потребовалась медицинская помощь. Всех жильцов пришлось эвакуировать.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что это был российский дрон. После этого президент Румынии Никушор Дан распорядился закрыть российское консульство в стране.
Президент России Владимир Путин тогда отмечал, что принадлежность дрона без экспертизы установить невозможно и Россия готова провести расследование, если получат обломки.
Венгрия сняла вето на финансирование Украины
Венгрия перестала тормозить выделение Украине €6,6 млрд из Европейского фонда мира.
Венгрия два года блокировала предоставление ЕС €6,6 млрд на поддержку обороны Украины. <...> Несколько источников подтвердили, что последнее венгерское вето в отношении Украины снято и решение об использовании Европейского фонда мира уже принято на уровне послов.
Медиа предположило, что деньги Евросоюза пойдут на противовоздушную оборону Украины.
Даты капремонта и бюллетени на собраниях жильцов: как в России предлагают изменить ЖКХ
В платежных документах нужно указывать информацию о сроках капитального ремонта конкретного дома, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, граждане ежемесячно видят в квитанциях строчку с начислениями, но не понимают, когда увидят результат. Это снижает доверие к региональным программам.
Люди будут четко видеть, на что именно они сдают деньги каждый месяц и когда ожидать результат. Понимание конкретных сроков (например: «Ремонт крыши: 2028 год») способно повысить платежную дисциплину. Собственники могут охотнее платить взносы, когда видят перед собой осязаемую цель, а не абстрактное далекое будущее.
Такой подход не займет много места на бумаге, будет предоставлять актуальные данные при любых переносах сроков — особенно пенсионерам, которым трудно пользоваться порталом ГИС ЖКХ.
Общие собрания собственников нужно сделать более прозрачными, и для этого депутаты уже готовят законопроект,, заявил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
По его словам, голосования на собраниях — это одна из самых проблемных зон в ЖКХ: люди нередко узнают, что они якобы сменили управляющую компанию, продлили договор или ввели новые платежи, хотя в собрании не участвовали и ничего не подписывали.
Суть предложений — сделать голосование собственников прозрачным и проверяемым. Каждый бюллетень должен иметь уникальный номер, фиксироваться в ГИС ЖКХ, а собственник должен видеть, как именно учтен его голос. Если бюллетень не зарегистрирован в системе, он не должен учитываться.
Что еще важно: новый обмен военнопленными, реестр риелторов и фейк о проблемах с топливом в аэропортах
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ. Москва вернула на родину 185 российских солдат и передала Киеву 185 бойцов ВСУ. Россияне сейчас находятся в Белоруссии — с ними работают врачи и психологи. После осмотра они вернутся в РФ.
В России может появиться единый реестр риелторов, рассказали в Совете Федерации. Это поможет вывести рынок из «серой» зоны, считает сенатор Николай Журавлев. По его словам, сейчас многие риелторы берут комиссии наличкой, и существует множество схем по занижению договорной цены — чтобы не платить налоги. Нововведение поможет исправить ситуацию, предположил Журавлев.
В Сети появился фейк о том, что некоторые российские аэропорты сократили рейсы в два раза — якобы из-за нехватки топлива. Неизвестные распространили в соцсетях фальшивые скриншоты с сайтов СМИ, на которых говорится о сложной ситуации в Дагестане, Пензенской и Саратовской областях, и Северной Осетии. Власти регионов этот фейк уже опровергли.
Для бизнеса могут создать единую систему учета неналоговых платежей. Инициативу предложила Генпрокуратура РФ. В ведомстве объяснили: не обо всех взносах сейчас можно быстро и легко узнать. Из-за этого возникают просрочки, которые ведут к штрафам. А единая система соберет всю нужную информацию и поможет планировать траты. Создание реестра уже курирует правительство.
За отлов редких животных могут начать наказывать жестче. Соответствующее предложение Росприроднадзор направил в Минприроды РФ. Глава ведомства объяснила: проблема отлова и торговли редкими зверьми остается острой, и, хотя за это уже есть ответственность, как административная, так и уголовная, нужны дополнительные меры. Например, ввести полный запрет на продажу животных, которых запрещено содержать.
Что еще интересно: уроки эмпатии в детсадах, трезвые зумеры, «Сигма бой» от «Бурановских бабушек» и другое
В детских садах предложили ввести уроки эмпатии, чтобы учить детей доброте и состраданию на фоне засилья гаджетов. С таким заявлением замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб выступил на полях ПМЭФ. По его словам, время сейчас «жесткое», гаджеты занимают все время, конкуренция между детьми в семье высокая и так далее. А уроки эмпатии, наряду с уроками счастья, помогут малышам справляться с эмоциями.
Владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов пожаловался на зумеров, которые отказываются пить алкоголь. По его словам, молодежь сегодня употребляет спиртное в более скромных объемах, и это наблюдается «на всех рынках».
То, что сегодня зумеры не пьют алкоголь, это, конечно, факт, мы сегодня с этим сталкиваемся везде, на всех рынках. На восточных и западных. Это факт, но мы считаем, что это временный фактор, все равно культура виноделия... возьмет свое.
Российский режиссер Ладо Кватания снял клип для британской рок-группы Muse на песню Nightshift Superstar. Ролик опубликовали на YouTube-канале группы 5 июня. Песня войдет в десятый студийный альбом Muse под названием The Wow! Signal, который выйдет 26 июня.
Ладо Кватания ранее снимал клипы для Карди Би, Манижи, Оксимирона*, Монеточки* и Noize MC* (все трое признаны в РФ иноагентами).
«Бурановские бабушки» спели куплет из вирусного хита «Сигма бой» прямо перед пленарным заседанием на ПМЭФ. Та самая песня, которая в 2024 году набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров и попала в чарт Billboard, теперь зазвучала в исполнении фольклорного коллектива. А до этого на форуме «Бурановские бабушки» уже станцевали с роботом Матильдой — так что «Сигма бой» стал логичным продолжением их технопрограммы.
Обложка: kremlin.ru, CC BY 4.0