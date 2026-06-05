Реакция Путина на письмо Зеленского, одобрение Украине €6,6 млрд от ЕС и уроки эмпатии в детсадах. Главное за 5 июня

Он подчеркнул, что именно от высокого качества жизни и высоких зарплат зависит, улучшится ли демографическая ситуация в стране.

Путин заявил, что Россия продолжит работать по двум направлениям: «обелению» российской экономики и облегчению условий для работы бизнеса .