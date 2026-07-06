Главное за 6 июля. Первый налет дронов на Омск, ужесточения для мигрантов и «плотоядная» бактерия в Европе
Дроны ВСУ впервые атаковали Омск. Город находится за 2500 км от границы с Украиной
ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы.
На месте работают оперативные службы. Власти призвали горожан не приближаться к обломкам беспилотников, не фотографировать и не снимать место ЧП на видео.
В аэропорту Омска временно ограничили вылеты и прием самолетов.
ВСУ атаковали Омск впервые с начала спецоперации. Город находится в 2500 км от российско-украинской границы. До этого беспилотники долетали только до Тюмени, которая расположена в 2000 км от границы.
Также 6 июля беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирске.
Атака на АЭС под Курском, Смоленском и Петербургом
В ночь на 6 июля ВСУ ударили беспилотником по градирне строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Сейчас станция работает в штатном режиме.
Градирня — это что-то вроде большого «холодильника» для воды на промышленных объектах. Она забирает лишнее тепло у воды, которая нагревается из-за работы разного оборудования, и передает его в атмосферу. После этого охлажденную воду можно снова пустить в дело. В случае с АЭС — на охлаждение реактора. Выглядит как пустая башня высотой около 150–180 м.
Беспилотники также зафиксировали в районе Ленинградской и Смоленской АЭС.
В целом, конечно же, вся атомная отрасль Российской Федерации на сегодняшний день испытывает последствия атак ВСУ.
Удар по пассажирскому автобусу под Белгородом
Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый пассажирский автобус в районе села Таврово Белгородской области, сообщил врио главы региона Александр Шуваев. Пострадали шесть человек, среди них двое детей — годовалая девочка и 10-летний мальчик.
Это целенаправленный удар по гражданскому транспорту, по мирным людям, которые ехали по своим повседневным делам.
Пятерых пострадавших, включая детей, отправили в больницу. Девочка находится в тяжелом состоянии: у нее множественные осколочные ранения лица, шеи, головы и грудной клетки. Мальчик получил минно-взрывную травму. Еще одной помощь оказали на месте, она отказалась от госпитализации.
В самом Белгороде запретили ездить на мотоциклах и мопедах по ночам — с 22:00 до 06:00.
Россия нарастит количество ответных ударов по Украине
Российские военные сорвали массированную атаку, которую спланировал президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита НАТО, заявило Минобороны РФ.
В ночь на 6 июля ВСУ, по данным оборонного ведомства, выпустили в сторону России 625 беспилотников. Подавляющее количество уничтожили силы ПВО.
Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и Крыму.
В ведомстве заявили, что Россия будет адекватно наращивать количество и мощь ответных ударов по территории Украины.
Стремления западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России не останутся незамеченными.
Саммит НАТО пройдет в Турции 7–8 июля. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что на нем будут обсуждать в том числе завершение конфликта на Украине.
СМИ сообщили, что разведка США помогает Украине атаковать территорию России. А что говорит Трамп
Разведка США помогает Украине атаковать объекты на территории России, написало издание Financial Times со ссылкой на источники. Они утверждают, что в Штатах помогли Киеву «наметить оптимальные маршруты для беспилотников», чтобы те могли обходить российские системы ПВО.
При этом президент США Дональд Трамп уверяет, что урегулирование конфликта на Украине «ближе, чем кажется». Политик заявил, что собирается поднять этот вопрос на саммите НАТО в Турции. Он сказал журналистам, что провел «очень хороший разговор» с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер хочет завершения конфликта, сказал Трамп.
Между тем МИД России заявил, что США занимают заметно отстраненную позицию по урегулированию конфликта на Украине. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что этим пользуются противники мирного решения конфликта. Москва будет следить за тем, какую позицию по украинскому вопросу Вашингтон сформирует по итогам саммита НАТО в Анкаре.
Завербованные: бомбы для военных в духах и поджог АЗС
Россиянин пытался разослать бойцам ВС РФ бомбы в парфюмерных наборах. О задержании 23-летнего злоумышленника рассказала ФСБ. По данным ведомства, с мужчиной связался куратор с Украины. По его поручению преступник забрал из тайников в Челябинске замаскированные взрывные устройства и отправил их по почте чиновникам и военным в Москве, Воронеже, Саратовской области и на Кубани.
Бомбы нашли сотрудники челябинского аэропорта. Всего их было пять. Все устройства обезвредили.
Отмечается, что после того, как россиянин разослал бомбы, из Киева с ним перестали выходит на связь, а обещанные за «работу» деньги не выплатили.
Задержали мужчину в марте 2025 года в городе Первоуральске.
Девочка-подросток попыталась поджечь автозаправку в Подмосковье. Все произошло в городе Щелково, сообщили в МВД. 16-летняя москвичка подошла к бензоколонке, подожгла ее, чуть не подпалив саму себя, и убежала. Ее оперативно задержали.
В отделе полиции девочка рассказала, что ей позвонили незнакомцы, которые убедили ее совершить преступление. На задержанную завели уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Кроме того, возбуждено дело по статье «Теракт».
Что еще важно: мигрантам усложнят жизнь, в Магадане пропали туристы, а рубль упал к доллару
В России может увеличиться количество оснований для депортации мигрантов. Такую инициативу предложили в Госдуме.
статей расширится перечень оснований, если власти утвердят изменения в КоАП
В список, например, планируют внести следующие правонарушения:
- дискриминация по расе, языку, возрасту и т. д.;
- неповиновение военным, охраняющим российскую границу.
Благодаря этому в стране станет безопаснее жить, а в миграционной сфере будет наведен порядок, заявил спикер Госдумы Вяеслав Володин.
Пять туристов, которые приехали сплавляться по рекам в Магадане, пропали. Их ищут спасатели. У группы был маршрут через реки Иганджа и Армань, но в назначенное время они с него не сошли.
«Двое суток назад туристы выходили на связь <...>. Отчитались, что у них все в порядке, остановились на привал. Им оставалось сплавиться примерно 100 км до завершения маршрута», — рассказали в МЧС.
К поискам собираются подключить беспилотник и вертолет Ми-8, когда улучшится погода.
Курс доллара превысил 80 рублей впервые с 3 апреля 2026 года в ходе торгов на рынке Forex. 6 июля стоимость доллара повышалась до 80,375 рубля. По состоянию на 18:37 мск валюта торгуется на отметке в 77,03 рубля.
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Что еще интересно: выдвижение Кадырова на пост главы ЧР и смертельно опасная инфекция в Европе
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В распространении инфекции виновата «плотоядная» бактерия Vibrio vulnificus. Она обычно «обитает» в устьях рек и лагунах, где теплая вода сочетается с пониженной соленостью. Содержание соли в Средиземном море стало падать, и бактерия стала распространяться активнее, предупредил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.
Цифра дня: сколько россиян не ходит на больничный.
россиян за последний год ни разу не были на больничном, даже если болели
Две самые распространенные причины, по которым работники не оформляют листок временной нетрудоспособности, — нежелание потерять в деньгах и выпасть из рабочих процессов, показало исследование «СберСтрахования» и сервиса «Работа.ру». Каждый пятый считает, что его просто некому будет заменить.
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