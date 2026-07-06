Главное за 6 июля. Первый налет дронов на Омск, ужесточения для мигрантов и «плотоядная» бактерия в Европе

На месте работают оперативные службы. Власти призвали горожан не приближаться к обломкам беспилотников, не фотографировать и не снимать место ЧП на видео.

В аэропорту Омска временно ограничили вылеты и прием самолетов.

ВСУ атаковали Омск впервые с начала спецоперации. Город находится в 2500 км от российско-украинской границы. До этого беспилотники долетали только до Тюмени, которая расположена в 2000 км от границы.

Также 6 июля беспилотную опасность впервые объявили в Новосибирске.

Атака на АЭС под Курском, Смоленском и Петербургом

В ночь на 6 июля ВСУ ударили беспилотником по градирне строящегося энергоблока № 2 Курской АЭС-2, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Сейчас станция работает в штатном режиме.