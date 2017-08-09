Финансы
 
Последние новости
Участнику акции 26 марта в Москве дали четыре года колонии
В Москве сочли наивной идею запретить украинцам ездить в Россию
На фестивале в День ВКС покажут бой двух истребителей пятого поколения Т-50
Похитившая младенца мигрантка в Калуге избежала наказания
Петербургским чиновникам понадобились спиннеры из «качественного пластика»
Прыгунья Клишина рассказала о желании принимать допинг
СМИ узнали о попытке Анджелины Джоли и Брэда Питта избежать развода
Популярные новости
Украина разорвала соглашение с Россией по экспорту военной продукции
Загрузка «Северного потока» превысила 90 процентов
На Украине заявили об обреченности на морскую изоляцию из-за Крымского моста
Суд в Индии запретил десятилетней жертве изнасилования делать аборт
Арабская авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров
США в три раза превзошли Россию по числу пойманных на допинге спортсменов
Участнику акции 26 марта в Москве дали четыре года колонии

«Открытие» повышает качество розничного кредитного портфеля

Банк проводит тендер по продаже проблемной задолженности

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Вероника Якушкина / Интерпресс / ТАСС

В среду, 9 июня, газета «Коммерсантъ» сообщила, что банк «Открытие» решил провести в 2017 году тендер по продаже проблемных ссуд. Издание отмечает, что на торги выставлены 35 миллиардов рублей просроченных розничных кредитов.

В банке «Открытие» рассказали, что подобная практика является стандартной для рынка. «Мы проводим цессии регулярно и рассматриваем их как один из действенных способов управления проблемной задолженностью — подчеркнул Дмитрий Ким, директор департамента по работе с проблемной задолженностью банка "Открытие". — В 2016 году "Открытие" провело два цессионных тендера на общую сумму чуть менее 14 миллиардов рублей. А в марте 2017 года — еще один, на сумму 2,6 миллиарда рублей. При этом в рамках тендера мы оцениваем, какую часть нам выгоднее продать, а с какой продолжать работать самостоятельно. Аналогичным образом дела обстоят и с нынешним тендером. У нас нет задачи продать всю задолженность. Мы хотим получить независимую оценку рынка и продавать будем только ту часть портфеля, для которой это будет экономически целесообразно».

Важно отметить, что просроченные ссуды на 35 миллиардов рублей зарезервированы, то есть банку необходимо держать деньги под них. Продавая их, финансовая организация повышает качество своего розничного кредитного портфеля. «Если продаваемая банком просроченная задолженность обременена резервом под возможные потери, то продажа этой просрочки может привести, в конечном итоге, к уменьшению данного резерва», — говорит директор аналитического департамента «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Кроме того, российские банки, в том числе и крупные, часто проводят такие тендеры. Например, ВТБ 24 в 2017 году выставил на продажу 30 миллиардов рублей долгов (планируется еще два конкурса по 15 миллиардов до конца года), ОТП — 11,6 миллиарда, Альфа-банк — 11 миллиардов, «Восточный» — 10 миллиардов, Райффайзенбанк — 7,2 миллиарда рублей, «Хоум Кредит» — 6,5 миллиарда.

Новость о проведении тендера банк «Открытие» разместил 27 июля. Там указаны требования, которым должны соответствовать участники конкурса. Обязательным для претендентов являлось наличие достаточных финансовых ресурсов для подачи заявки на участие, опыт работ по взысканию просроченной задолженности, наличие квалифицированного персонала, отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами, возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей.

Портфель долгов поделен на мелкие лоты. Он содержит около 79 тысяч контрактов и разбит на 114 лотов. Один из собеседников газеты указал, что небольшие региональные компании не в состоянии вложить сразу много средств в покупку портфеля, но частями они могут купить его быстрее, чем крупные игроки. Партнер юридической компании «Юрпартнеръ» Александр Федоров заявил, что портфель, выставленный на продажу, «неплохой». При этом он отметил, что цель банка — избавиться от проблемных ссуд.

«Разбивка на большое количество относительно небольших лотов позволяет нам повысить эффективность этого процесса — комментирует Дмитрий Ким. — Все участники нашего тендера состоят в реестре ФССП, в который входят компании, осуществляющие коллекторскую деятельность. Сумма долга, который выставляется на тендер — 19 миллиардов рублей, остальное — проценты и пени. Что касается сроков, то они являются стандартными для рынка. Кроме того, в рамках тендера также предусмотрен 2-й тур, в котором мы будем сравнивать условия 15 компаний, предложивших лучшую цену. Мы планируем подвести окончательные итоги тендера в конце августа».

Как указывают эксперты, рынок легко абсорбирует портфель проблемных кредитов «открытия». «Для российского рынка это не критическая сумма, — говорит Максим Осадчий из БКФ. — Для сравнения, за 2016 год рынок банки выставили на продажу права требования по кредитам на сумму около 0,5 трлн рублей».

«Открытие» входит в число системно значимых банков, который утверждает Банк России. Напомним, согласно перечню ЦБ, к системно значимым кредитным организациям в России относятся 10 финансовых учреждений, на долю которых приходится более 60 процентов совокупных активов банковского сектора. В число таких банков, наряду с госбанками (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк), входят крупнейшие российские частные игроки — кроме «Открытия» это Промсвязьбанк, Альфа-банк, и дочерние банки зарубежных организаций (Росбанк, Райффайзенбанк, «Юникредит»). По данным международного рейтингового агентства Fitch, все системообразующие банки России в первом полугодии 2017-го выполнили требования ЦБ к капиталу.

Кроме того, 2 августа, в интервью ТАСС зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что расчистка банковского сектора подходит к концу. При этом в стране, по словам Тулина, не осталось крупных игроков, которые проводили бы недобросовестную кредитную политику.

«Банк России постоянно осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций. Мы имеем детальную картину того, что происходит в каждом из наших поднадзорных. И несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков», — подчеркивал он.

Тулин также отмечал, что в России сколько-нибудь заметных банков с опасной для общества моделью ведения бизнеса не осталось. «Слабые банки еще сохранились, но — используя медицинскую терминологию — их болезни диагностированы, и мы вместе с их собственниками проводим необходимое лечение», — подчеркнул он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Финансы00:01Сегодня

Грязная зеленая бумажка

Когда Россия распрощается с долларом
15:01Сегодня

Австралийский банк подвергся нападкам акционеров из-за недовольства экологов

16:53Сегодня

Шведам предсказали жизнь без наличных к 2030 году

13:37Сегодня

В «Югре» рассказали о стремлении ЦБ разорить банк

Финансы10:00 1 августа

Пенсионный калькулятор

Узнать размер своих будущих выплат
14:42Сегодня

Турция пообещала защитить свои помидоры

09:34Сегодня

ЦБ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»

13:27Сегодня

Россия на четверть увеличила закупки зарубежных товаров

Финансы10:00 1 августа

Баллы, страховка и стаж

Пройдите опрос, посвященный вашей будущей пенсии
16:5227 июля

Резервы России достигли 415 миллиардов долларов

19:07 8 августа

Россия вложит в Абхазию шесть миллиардов рублей

07:02Сегодня

ЦБ отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв»

Россия
Владимир ПутинУот так уот!
Как быть ЗОЖником, если ты президент
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
Гаишника на Ямале проверят из-за попавшего на видео пари о пьяной езде
Двое пьяных киргизов погнули штык винтовки у памятника на Фрунзенской набережной
Николай Киреев«Благословите, батюшка, ибо я сутенер»
Священник уехал в монастырь и нашелся в витебском притоне с проститутками
Глава Красногорска доложил Воробьеву о результатах работы
Двое киргизов в Москве избили петербуржца и испортили памятник
Все материалы
Мир
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Нападение на кафе Lindt в СиднееКенгуру-шахид
Укуренные горе-джихадисты режут неверных прямо на улицах Австралии
Трамп пообещал США вечное глобальное доминирование
В Мумбае миллион маратхов вышли на «молчаливый марш» ради работы и образования
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Акция протеста против правительства Николаса Мадуро в Каракасе Много нефти, мало толку
Что случилось с Венесуэлой и почему Учредительное собрание ей не поможет
Задержан подозреваемый в наезде на военных во Франции
Все материалы
Бывший СССР
Ваши документы!
Польша провоцирует Украину и Литву имперскими амбициями
На Украине заявили об обреченности на морскую изоляцию из-за Крымского моста
Гурбангулы БердымухаммедовТуркменский Рэмбо
Как президент Бердымухаммедов стреляет, дрифтует, диджеит и поет
Киев пригрозил перебросить тяжелое вооружение на передовую в Донбассе
Пропавшие в Финляндии украинцы нашлись на другом месте работы
Вооруженные люди в камуфляже захватили отель в центре Риги
Савченко предложила защититься от России электрополем и космическими ракетами
Все материалы
Финансы
Грязная зеленая бумажка
Когда Россия распрощается с долларом
«Открытие» повышает качество розничного кредитного портфеля
Банк проводит тендер по продаже проблемной задолженности
Австралийский банк подвергся нападкам акционеров из-за недовольства экологов
Шведам предсказали жизнь без наличных к 2030 году
В «Югре» рассказали о стремлении ЦБ разорить банк
Турция пообещала защитить свои помидоры
ЦБ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»
Все материалы
Бизнес
Жесткая посадка
Отмена чартерных авиаперевозок чревата резким подорожанием турпутевок
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Загрузка «Северного потока» превысила 90 процентов
Турецкий министр обещал ответить на запрет ввоза помидоров в Россию
В два раз больше госкомпаний будут закупать товары у субъектов МСП
Компания Mercedes-Benz разработала внешние подушки безопасности для пешеходов
В России за три месяца выдано рекордное количество автокредитов
Все материалы
Силовые структуры
Схватки с конвоем
Зачем детей отправляют за решетку к родителям
Не на тех напали
Как преступники нарываются на неприятности, выбирая не ту жертву
Расстреляли на пробежке
В Москве застрелили гендиректора нового океанариума, не оставив зацепок полиции
На фестивале в День ВКС покажут бой двух истребителей пятого поколения Т-50
Троих дагестанцев задержали в Москве за изнасилование 17-летней знакомой
Бывших полицейских в Татарстане привлекли к уголовной ответственности за пытки
Отказ тувинцев прибраться назвали причиной драки в воинской части на Урале
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Нашпиговали
Бесчеловечные эксперименты над людьми стали реальностью
Обнаружены самые быстрые воронки во Вселенной
Названа новая опасность марихуаны
Apple предрекли отказ от выпуска розовых iPhone
Найден самый крупный динозавр в мире
Все материалы
Спорт
Морис Квителашвили«Мы всегда ладили с Липницкой»
Квителашвили — о втором гражданстве, служебных романах и собственной школе
США в три раза превзошли Россию по числу пойманных на допинге спортсменов
Украинский боксер Ломаченко предложил спарринг Макгрегору
В МОК допустили включение киберспорта в программу ОИ-2024
Клишина рассказала о страхе взять российский флаг в случае победы на ЧМ
«Я не просто с девушками плаваю»
Синхронист Александр Мальцев о женщинах, костюмах и Олимпиаде
Турецкий «Фенербахче» начал переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Дзюбы
Все материалы
Культура
Приход и привод
Зачем полиция налетела на посетителей самого модного клуба Москвы — «Рабицы»
«Без идеологического гламура»
5 важных старых книг: выбор Алексея Варламова
«Боже, мне так нравится эта девушка!»
Люк Бессон о своем возвращении в сай-фай и проблемах голливудских блокбастеров
13 волонтеров перевели «Гарри Поттера» на татарский язык
В Общественной палате предложили увеличить доходы российских актеров
Минкульт заявил о невозможности запрета фильма в отдельных регионах
Хакеры опубликовали телефоны и адреса актеров «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрей МалаховНародный хайпожор
Андрей Малахов годами копался в грязном белье россиян, но не замарал руки
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
«Человек должен дать повод затроллить и выстегнуть»
Провинциальный актер прославился, выстебывая Дружко и других звезд YouTube
В эфир «Би-би-си» затесалась обнаженная женщина
Уставший от новостей про Малахова Максим Галкин потроллил коллегу
Свечу с запахом Нью-Йорка сравнили со смердящей крысой и протухшей пиццей
Салат из испанского ресторана сочли стебом над вегетарианцами
Все материалы
Ценности
Цени мой стиль
Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
Победа по очкам
Чем скрыть мешки под глазами после отпуска
Mercedes привезет 750-сильное электрокупе на конкурс элегантности
Российский бренд выпустил рюкзак в форме ярко-розового кристалла
Porsche Design сшил мужчинам «неубиваемую» одежду
Gucci поругался с Forever 21 из-за разноцветных полос
Японские дизайнеры прикрепили на обувь формочки для песка
Все материалы
Путешествия
PAKSE LAOS PDR -FEBRUARY 14,2015:Laos tribe family in country village in Pakse Laos. Лао-лао и Крейзи Мама
Что выпить, съесть и заценить русскому в Лаосе
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
Арабская авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров
Дом детства Дональда Трампа выставят для аренды на Airbnb
Российскую туристку ограбили в Таиланде
Появилась еще одна версия истории с избиением россиянки в Аланье
КубачиНе «Приорой» единой
Чем по праву может гордиться Дагестан
Все материалы
Из жизни
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
Есть проблема
Кто и зачем рассказывает в Instagram о своих бедах и болезнях
Со стыда сгорели
Как бодишеймеры мотивируют полных девушек на похудение
В Великобритании откроют паб при церкви
В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак
В США продавцы магазина отбились от двух вооруженных грабителей
Фото Рианны в бикини во время карнавала набрали семь миллионов лайков
Все материалы
25 самых популярных машин России
Самые продаваемые автомобили июля 2017 года: пять месяцев роста
Тест: неизвестные факты про автомобили
Гадаем над сложными ответами на простые вопросы
Первый тест внедорожника с сенсорным салоном
Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь
Самые провальные народные автомобили
Проекты «народных авто», провалившихся на рынке: от клонов VW Beetle до ё-мобиля
1500-сильный «карманный танк» показали на видео
В Сети полностью раскрыли внешность нового Renault Megane RS
Skoda сделает для «Фольксвагена» доступный кроссовер
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы