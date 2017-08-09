«Открытие» повышает качество розничного кредитного портфеля

В среду, 9 июня, газета «Коммерсантъ» сообщила, что банк «Открытие» решил провести в 2017 году тендер по продаже проблемных ссуд. Издание отмечает, что на торги выставлены 35 миллиардов рублей просроченных розничных кредитов.

В банке «Открытие» рассказали, что подобная практика является стандартной для рынка. «Мы проводим цессии регулярно и рассматриваем их как один из действенных способов управления проблемной задолженностью — подчеркнул Дмитрий Ким, директор департамента по работе с проблемной задолженностью банка "Открытие". — В 2016 году "Открытие" провело два цессионных тендера на общую сумму чуть менее 14 миллиардов рублей. А в марте 2017 года — еще один, на сумму 2,6 миллиарда рублей. При этом в рамках тендера мы оцениваем, какую часть нам выгоднее продать, а с какой продолжать работать самостоятельно. Аналогичным образом дела обстоят и с нынешним тендером. У нас нет задачи продать всю задолженность. Мы хотим получить независимую оценку рынка и продавать будем только ту часть портфеля, для которой это будет экономически целесообразно».

Важно отметить, что просроченные ссуды на 35 миллиардов рублей зарезервированы, то есть банку необходимо держать деньги под них. Продавая их, финансовая организация повышает качество своего розничного кредитного портфеля. «Если продаваемая банком просроченная задолженность обременена резервом под возможные потери, то продажа этой просрочки может привести, в конечном итоге, к уменьшению данного резерва», — говорит директор аналитического департамента «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Кроме того, российские банки, в том числе и крупные, часто проводят такие тендеры. Например, ВТБ 24 в 2017 году выставил на продажу 30 миллиардов рублей долгов (планируется еще два конкурса по 15 миллиардов до конца года), ОТП — 11,6 миллиарда, Альфа-банк — 11 миллиардов, «Восточный» — 10 миллиардов, Райффайзенбанк — 7,2 миллиарда рублей, «Хоум Кредит» — 6,5 миллиарда.

Новость о проведении тендера банк «Открытие» разместил 27 июля. Там указаны требования, которым должны соответствовать участники конкурса. Обязательным для претендентов являлось наличие достаточных финансовых ресурсов для подачи заявки на участие, опыт работ по взысканию просроченной задолженности, наличие квалифицированного персонала, отсутствие невыполненных обязательств перед третьими лицами, возбужденных уголовных дел и неснятых судимостей в отношении руководителей.

Портфель долгов поделен на мелкие лоты. Он содержит около 79 тысяч контрактов и разбит на 114 лотов. Один из собеседников газеты указал, что небольшие региональные компании не в состоянии вложить сразу много средств в покупку портфеля, но частями они могут купить его быстрее, чем крупные игроки. Партнер юридической компании «Юрпартнеръ» Александр Федоров заявил, что портфель, выставленный на продажу, «неплохой». При этом он отметил, что цель банка — избавиться от проблемных ссуд.

«Разбивка на большое количество относительно небольших лотов позволяет нам повысить эффективность этого процесса — комментирует Дмитрий Ким. — Все участники нашего тендера состоят в реестре ФССП, в который входят компании, осуществляющие коллекторскую деятельность. Сумма долга, который выставляется на тендер — 19 миллиардов рублей, остальное — проценты и пени. Что касается сроков, то они являются стандартными для рынка. Кроме того, в рамках тендера также предусмотрен 2-й тур, в котором мы будем сравнивать условия 15 компаний, предложивших лучшую цену. Мы планируем подвести окончательные итоги тендера в конце августа».

Как указывают эксперты, рынок легко абсорбирует портфель проблемных кредитов «открытия». «Для российского рынка это не критическая сумма, — говорит Максим Осадчий из БКФ. — Для сравнения, за 2016 год рынок банки выставили на продажу права требования по кредитам на сумму около 0,5 трлн рублей».

«Открытие» входит в число системно значимых банков, который утверждает Банк России. Напомним, согласно перечню ЦБ, к системно значимым кредитным организациям в России относятся 10 финансовых учреждений, на долю которых приходится более 60 процентов совокупных активов банковского сектора. В число таких банков, наряду с госбанками (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк), входят крупнейшие российские частные игроки — кроме «Открытия» это Промсвязьбанк, Альфа-банк, и дочерние банки зарубежных организаций (Росбанк, Райффайзенбанк, «Юникредит»). По данным международного рейтингового агентства Fitch, все системообразующие банки России в первом полугодии 2017-го выполнили требования ЦБ к капиталу.

Кроме того, 2 августа, в интервью ТАСС зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что расчистка банковского сектора подходит к концу. При этом в стране, по словам Тулина, не осталось крупных игроков, которые проводили бы недобросовестную кредитную политику.

«Банк России постоянно осуществляет мониторинг деятельности кредитных организаций. Мы имеем детальную картину того, что происходит в каждом из наших поднадзорных. И несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, мы не ждем в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков», — подчеркивал он.

Тулин также отмечал, что в России сколько-нибудь заметных банков с опасной для общества моделью ведения бизнеса не осталось. «Слабые банки еще сохранились, но — используя медицинскую терминологию — их болезни диагностированы, и мы вместе с их собственниками проводим необходимое лечение», — подчеркнул он.