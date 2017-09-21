Зайти с Севера

Город Мончегорск, находящийся на Кольском полуострове близ горного хребта Мончетундра, празднует свое 80-летие. Обычно этот город ассоциируется с добычей природных ресурсов, которыми богат регион. Но там есть на что посмотреть и обычному туристу. «Лента.ру» рассказывает об истории и достопримечательностях Мончегорска.

Несмотря на свое название, Мончетундра — это не равнина, а горный хребет на Кольском полуострове, тянущийся с северо-запада на юго-восток Мурманской области.

Горы достаточно пологие, подниматься на них несложно, и это привлекает туристов, хотя тут и нет ярко выраженных перевалов. Самый популярный маршрут — от озера Сопча до озера Островского через гору Хиппикнюнчорр.

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Низины Мончетундры покрыты лесом и заболочены, но уже на высоте 200 метров над уровнем моря растительность редеет — из деревьев здесь увидишь разве что карликовые и стелющиеся березы.

Долина реки Вайкис и озера Вайкис отделяет Мончетундру на севере от Волчьей тундры, а на юго-востоке протекает быстрая река Имандра. Вообще, вся местность тут покрыта озерами и реками, по ним легко сплавляться из одного пункта в другой. И вот здесь, в предгорье, в 137 километрах от Мурманска, и стоит город Мончегорск.

От Монча-Губы до Мончегорска

Городу исполняется 80 лет — не так уж много. До 20-х годов прошлого века Мончетундра была практически не исследована, да и вообще, впервые исследователи здесь побывали в XIX веке.

В освоении этой земли огромная заслуга академика Александра Ферсмана. Побывав тут в экспедиции, они писал: «Беглый обзор прекрасно проведенных работ показал, что перед нами сырьевая база, масштабы которой пока совершенно неясны, но на которую нужно обратить самое серьезное внимание». Ознакомившись с результатами его исследования, первая Полярная конференция научно-исследовательских институтов и учреждений признала Мончетундру «многообещающим резервом полиметаллических руд Советского Союза».

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История освоения медно-никелевых месторождений Мончетундры начинается 4 ноября 1934 года, когда Василий Кондриков, управляющий трестом «Апатит», издал приказ об основании самостоятельного управления «Североникель». Этой новой структуре поручались все работы, касающиеся никеля на Кольском полуострове, и в апреле 1935 года было принято решение о строительстве перерабатывающего завода в Мончетундре. Это предприятие было уникальным. До него в СССР просто не было технологии получения никеля, меди и кобальта из руды под крышей одного завода.

Мончегорск основан в 1937 году. Расположен в 115 километрах к югу от Мурманска.

В 1970 году на Всесоюзном совещании архитекторов был назван самым красивым молодым городом Северо-западного региона страны.

В 2001 году награжден золотой медалью SPI (Ассоциации содействия промышленности, Париж) как самый освещенный город Европы.

В 2005 году отмечен специальным призом Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России».

В 2006 году отмечен специальным призом Всероссийского конкурса на звание «Самый теплый город России».

Именно «Североникелю», который сейчас входит в «Норникель», Мончегорск обязан своим рождением. До этого тут был маленький лопарский поселок Монча-Губа. Сначала сюда устремились геологи, ищущие полезные ископаемые, потом — рабочие. Скоро здесь уже были пристань и хлебопекарня.

В 1935-м поселок обрел свое нынешнее имя — Мончегорск, а уже через два года ему был присвоен статус города. Интересно, что улицы в нем появились не сразу, а только через год, и первой нанесли на карту, конечно же, улицу Ленина, как и во многих других советских населенных пунктах. В том, что город построили именно тут, благодарить следует все того же академика Ферсмана: он указал в этом районе на крупное месторождение никеля (на самом деле оно оказалось не таким большим).

Мончегорск. 1 июля 1965 года Фото: Семен Майстерман / ТАСС

Время шло, город рос, вбирая в себя окрестные поселки. Вскоре он стал районным центром. В городе открылась библиотека, появились памятники (в том числе символу Мончегорска — лосю) и другие достопримечательности.

Нетронутая природа

Но, конечно, главная достопримечательность Мончегорска находится за его пределами, и это местная природа. Горы Мончетундры совсем рядом, а сразу за ними открывается северный ландшафт, нетронутый человеком.

Тут надо обязательно полюбоваться водопадом Девичьи косы, увидеть долину реки Вите, где шумит лес из многовековых деревьев, уникальную флору озера Пингяурынч, чей берег — словно сад. Стоит взглянуть и еще на один водопад — Эбрчорр, на Дождевом хребте. Он напоминает огромный веер, падающий в каменное лоно. Далее по течению Вите есть озеро Сейдявр, в безветренный день гладкий как зеркало.

На озере Вайкис, расположенном между гор Мончетундры и Волчьей тундры, кажется, будто какой-то великан высек в камне углубление, куда и затекли воды реки Купись. Отсюда 30 километрах до города, но добраться до озера иначе, чем пешком, практически невозможно. Весь путь пролегает по потаенным лесным тропкам.

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Практически вся территория Мончетундры принадлежит Лапландскому заповеднику, призванному сохранить популяцию северного оленя. В 1930-х годах, когда он был основан, этому виду грозило вымирание, поскольку на него активно охотился человек. Сейчас поголовье приблизилось к 2000 особей, и возникла другая проблема. Дело в том, что столь небольшая территория неспособна прокормить такую популяцию, ведь мох ягель, который так любит северный олень, растет чрезвычайно медленно. Помимо северного оленя, в заповеднике обитают 15 видов рыб, 119 видов птиц и 28 видов млекопитающих, а также произрастает около 600 видов растений.

Лось, парк и гномы

Фото: Валерий Александрович / Фотобанк Лори

Конечно, в Мончегорск стоит приехать не только для того, чтобы посмотреть на природу. Город был основан при советской власти, и потому до развала СССР в нем не было крупной церкви. Однако уже в 1992 году при поддержке директора комбината «Североникель» началось строительство Свято-Вознесенского кафедрального собора (причем ранее тут стояло управление предприятия). Стройка была долгой — первое богослужение тут состоялось в 1997 году, и тогда же храм освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Мончегорский парк, 17 гектаров облагороженного лесного массива в центре города, — жемчужина Заполярья. Это первый парк в Заполярье, долгое время он был единственным. В 1958 году спуск центральной аллеи к озеру Лумболка украсила лестница, подобная Потемкинской в Одессе. Длина лестницы — 77 метров, количество ступеней — 69.

Фото: Игорь Матвеев / Фотобанк Лори

Горнолыжники найдут, чем заняться на горнолыжной базе «Лопарьстан», располагающей трассами различных уровней сложности. Даже зимой проводятся соревнования по виндсерфингу, а летом проходят парусные регаты на озере Имандра.

В Мончегорске несколько музеев. Один из них — «Дети войны». В нем представлены предметы военного детского быта: весы для хлеба, игрушки, платья, запонки… В Музее цветного камня можно увидеть минералы, обнаруженные как поблизости от города, так и в других регионах. Самым оригинальным мончегорским музеем, пожалуй, следует признать Музей гномов. В нем 885 экспонатов, и все как-то связаны с этими фольклорными персонажами. В город постоянно привозят выставки из-за рубежа и из столицы. На днях в городском центре культуры открылась выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века», которую до этого с успехом показывали в Московском музее современного искусства.

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Стоит также посмотреть и на городские монументы и прежде всего на памятник лосю — символу Мончегорска. Помимо этого, в городе есть памятник защитникам Заполярья и первопроходцам Мончетундры. Это памятники советского времени, но есть и современная инсталляция — «Поэтическая табуретка», символизирующая начало творческого пути поэта. Тут обычно собирается местная творческая интеллигенция.

Вроде бы город, расположенный за Полярным кругом, должен быть тихим и малолюдным, но население Мончегорска за 80 лет выросло в полтора раза, и праздновать юбилей тут собираются масштабно. Праздничные мероприятия начались уже в августе, с велоквеста, в ходе которого участники объехали весь город и решили множество загадок, посвященных древней легенде о великане Куйве, оторвавшем Луну от Земли и забросившем ее на небо. Помимо этого, в городе организуются праздничные экспозиции, ожидаются гости со всей страны и из-за рубежа.