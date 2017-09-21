69-я параллель
 
Последние новости
В полиции заявили о рейде против нелегальной миграции в ТЦ «Москва»
Промо матча женской сборной Украины по футболу осудили из-за сексуальных стонов
У прилетевшего из Лондона россиянина изъяли сумки Louis Vuitton на миллион  
Ряд сотрудников «Яндекса» не пустили на работу в день визита Путина
Украинская вышка на границе с Крымом начала вещание российского радио на Украину
Патриарх Кирилл пригрозил пенсией несогласным с ним священникам
СМИ отследили передачу данных о российских военных в Сирии от США к боевикам

Зайти с Севера

Что найти туристу в Мончегорске

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Матвеев / Фотобанк Лори

Город Мончегорск, находящийся на Кольском полуострове близ горного хребта Мончетундра, празднует свое 80-летие. Обычно этот город ассоциируется с добычей природных ресурсов, которыми богат регион. Но там есть на что посмотреть и обычному туристу. «Лента.ру» рассказывает об истории и достопримечательностях Мончегорска.

Несмотря на свое название, Мончетундра — это не равнина, а горный хребет на Кольском полуострове, тянущийся с северо-запада на юго-восток Мурманской области.

Горы достаточно пологие, подниматься на них несложно, и это привлекает туристов, хотя тут и нет ярко выраженных перевалов. Самый популярный маршрут — от озера Сопча до озера Островского через гору Хиппикнюнчорр.

Низины Мончетундры покрыты лесом и заболочены, но уже на высоте 200 метров над уровнем моря растительность редеет — из деревьев здесь увидишь разве что карликовые и стелющиеся березы.

Долина реки Вайкис и озера Вайкис отделяет Мончетундру на севере от Волчьей тундры, а на юго-востоке протекает быстрая река Имандра. Вообще, вся местность тут покрыта озерами и реками, по ним легко сплавляться из одного пункта в другой. И вот здесь, в предгорье, в 137 километрах от Мурманска, и стоит город Мончегорск.

От Монча-Губы до Мончегорска

Городу исполняется 80 лет — не так уж много. До 20-х годов прошлого века Мончетундра была практически не исследована, да и вообще, впервые исследователи здесь побывали в XIX веке.

В освоении этой земли огромная заслуга академика Александра Ферсмана. Побывав тут в экспедиции, они писал: «Беглый обзор прекрасно проведенных работ показал, что перед нами сырьевая база, масштабы которой пока совершенно неясны, но на которую нужно обратить самое серьезное внимание». Ознакомившись с результатами его исследования, первая Полярная конференция научно-исследовательских институтов и учреждений признала Мончетундру «многообещающим резервом полиметаллических руд Советского Союза».

История освоения медно-никелевых месторождений Мончетундры начинается 4 ноября 1934 года, когда Василий Кондриков, управляющий трестом «Апатит», издал приказ об основании самостоятельного управления «Североникель». Этой новой структуре поручались все работы, касающиеся никеля на Кольском полуострове, и в апреле 1935 года было принято решение о строительстве перерабатывающего завода в Мончетундре. Это предприятие было уникальным. До него в СССР просто не было технологии получения никеля, меди и кобальта из руды под крышей одного завода.

Именно «Североникелю», который сейчас входит в «Норникель», Мончегорск обязан своим рождением. До этого тут был маленький лопарский поселок Монча-Губа. Сначала сюда устремились геологи, ищущие полезные ископаемые, потом — рабочие. Скоро здесь уже были пристань и хлебопекарня.

В 1935-м поселок обрел свое нынешнее имя — Мончегорск, а уже через два года ему был присвоен статус города. Интересно, что улицы в нем появились не сразу, а только через год, и первой нанесли на карту, конечно же, улицу Ленина, как и во многих других советских населенных пунктах. В том, что город построили именно тут, благодарить следует все того же академика Ферсмана: он указал в этом районе на крупное месторождение никеля (на самом деле оно оказалось не таким большим).

Время шло, город рос, вбирая в себя окрестные поселки. Вскоре он стал районным центром. В городе открылась библиотека, появились памятники (в том числе символу Мончегорска — лосю) и другие достопримечательности.

Нетронутая природа

Но, конечно, главная достопримечательность Мончегорска находится за его пределами, и это местная природа. Горы Мончетундры совсем рядом, а сразу за ними открывается северный ландшафт, нетронутый человеком.

Тут надо обязательно полюбоваться водопадом Девичьи косы, увидеть долину реки Вите, где шумит лес из многовековых деревьев, уникальную флору озера Пингяурынч, чей берег — словно сад. Стоит взглянуть и еще на один водопад — Эбрчорр, на Дождевом хребте. Он напоминает огромный веер, падающий в каменное лоно. Далее по течению Вите есть озеро Сейдявр, в безветренный день гладкий как зеркало.

На озере Вайкис, расположенном между гор Мончетундры и Волчьей тундры, кажется, будто какой-то великан высек в камне углубление, куда и затекли воды реки Купись. Отсюда 30 километрах до города, но добраться до озера иначе, чем пешком, практически невозможно. Весь путь пролегает по потаенным лесным тропкам.

Практически вся территория Мончетундры принадлежит Лапландскому заповеднику, призванному сохранить популяцию северного оленя. В 1930-х годах, когда он был основан, этому виду грозило вымирание, поскольку на него активно охотился человек. Сейчас поголовье приблизилось к 2000 особей, и возникла другая проблема. Дело в том, что столь небольшая территория неспособна прокормить такую популяцию, ведь мох ягель, который так любит северный олень, растет чрезвычайно медленно. Помимо северного оленя, в заповеднике обитают 15 видов рыб, 119 видов птиц и 28 видов млекопитающих, а также произрастает около 600 видов растений.

Лось, парк и гномы

Конечно, в Мончегорск стоит приехать не только для того, чтобы посмотреть на природу. Город был основан при советской власти, и потому до развала СССР в нем не было крупной церкви. Однако уже в 1992 году при поддержке директора комбината «Североникель» началось строительство Свято-Вознесенского кафедрального собора (причем ранее тут стояло управление предприятия). Стройка была долгой — первое богослужение тут состоялось в 1997 году, и тогда же храм освятил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Мончегорский парк, 17 гектаров облагороженного лесного массива в центре города, — жемчужина Заполярья. Это первый парк в Заполярье, долгое время он был единственным. В 1958 году спуск центральной аллеи к озеру Лумболка украсила лестница, подобная Потемкинской в Одессе. Длина лестницы — 77 метров, количество ступеней — 69.

Горнолыжники найдут, чем заняться на горнолыжной базе «Лопарьстан», располагающей трассами различных уровней сложности. Даже зимой проводятся соревнования по виндсерфингу, а летом проходят парусные регаты на озере Имандра.

В Мончегорске несколько музеев. Один из них — «Дети войны». В нем представлены предметы военного детского быта: весы для хлеба, игрушки, платья, запонки… В Музее цветного камня можно увидеть минералы, обнаруженные как поблизости от города, так и в других регионах. Самым оригинальным мончегорским музеем, пожалуй, следует признать Музей гномов. В нем 885 экспонатов, и все как-то связаны с этими фольклорными персонажами. В город постоянно привозят выставки из-за рубежа и из столицы. На днях в городском центре культуры открылась выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века», которую до этого с успехом показывали в Московском музее современного искусства.

Стоит также посмотреть и на городские монументы и прежде всего на памятник лосю — символу Мончегорска. Помимо этого, в городе есть памятник защитникам Заполярья и первопроходцам Мончетундры. Это памятники советского времени, но есть и современная инсталляция — «Поэтическая табуретка», символизирующая начало творческого пути поэта. Тут обычно собирается местная творческая интеллигенция.

Вроде бы город, расположенный за Полярным кругом, должен быть тихим и малолюдным, но население Мончегорска за 80 лет выросло в полтора раза, и праздновать юбилей тут собираются масштабно. Праздничные мероприятия начались уже в августе, с велоквеста, в ходе которого участники объехали весь город и решили множество загадок, посвященных древней легенде о великане Куйве, оторвавшем Луну от Земли и забросившем ее на небо. Помимо этого, в городе организуются праздничные экспозиции, ожидаются гости со всей страны и из-за рубежа.

Михаил Карпов

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
В Мурманске откроют первый клуб для женщин-предпринимателей
Самый масштабный оpen-air поэтический фестиваль страны пройдет в Мончегорске
Мончегорск Мурманской области настроился на эковолну
69-я параллель
69-я параллель12:0920 сентября

«Думаю, весь Мончегорск побывает»

Почему так сложно привезти в Заполярье выставку современного искусства
23:1519 сентября

Число моржей на Земле Франца-Иосифа приблизилось к допромысловому уровню

20:3218 сентября

Геймеры помогли поставить рекорд по массовому исполнению песни в Дудинке

20:0128 июня

В порту Дудинки началось восстановление морского порта после паводка

69-я параллель16:5121 июня

«Лета нет, но вы держитесь»

Реакция пользователей соцсетей на снегопад в Мурманской области в середине июня
22:3014 сентября

«Норникель» задействовал в арктическом экомарафоне более 3500 волонтеров

15:4818 сентября

Восьмиклассник на Ямале заарканил тонувшего в реке оленевода

19:40 7 июня

Красноярские депутаты решили наградить пенсионерку-путешественницу бабу Лену

69-я параллель17:3818 июня

«Район настолько суровый»

Ради чего экстремал-одиночка отправится в Арктику по реке
19:2713 сентября

Ямал поделился с Якутией овцебыками

20:3215 сентября

Отработавший полвека буксир стал памятником на новой площади в Дудинке

15:1630 июня

В ямальской тундре произошел выброс метана

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
После конфликта мигрантов с охраной ТЦ «Москва» завели два уголовных дела
Патриарх Кирилл пригрозил пенсией несогласным с ним священникам
На автобусах Владивостока появилась антиреклама «Матильды»
Врач из Петербурга пойдет под суд за смерть пациентки после эндоскопии
Москвичка заявила о похищении шестилетнего сына во время прогулки
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Сторонники независимости Каталонии продолжили массовые манифестации
СМИ отследили передачу данных о российских военных в Сирии от США к боевикам
«Увидел чеченца и понял — будут унижать»
Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход
С рейхом в сердце
Любители кайзера, фюрера и Великой Германии наводят ужас на простых немцев
В Стамбуле две банды устроили перестрелку перед зданием суда
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Генштаб Армении выступил против передачи Азербайджану части Карабаха
Украинская вышка на границе с Крымом начала вещание российского радио на Украину
Генерал ВСУ понадеялся на возвращение Донбасса с помощью миротворцев ООН
Лукашенко гарантировал возвращение войск в Россию после учений «Запад-2017»
В МИД России не увидели смысла в миссии ООН на российско-украинской границе
Пять стран-участниц следственной группы подписали соглашение по MH17
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Гройсман призвал немедленно реформировать пенсионную систему Украины
S&P опустило рейтинг Китая
Минфин исключит Гонконг из черного списка офшоров
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Украинский суд подтвердил законность штрафа для российской авиакомпании
Россия согласовала проект по модернизации железных дорог Кубы
В деятельность «ЕвроХима» на Украине вмешалась политика
Прохоров продал журнал «Сноб»
Все материалы
Силовые структуры
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
В полиции заявили о рейде против нелегальной миграции в ТЦ «Москва»
Жена бывшего замглавы Минкульта рассказала о долгах из-за «дела реставраторов»
Лидера «Христианского государства» повторно задержали в Москве
Тверской стрелок попросил заменить ему пожизненный срок на 25 лет колонии
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Google купила мобильное подразделение HTC за 1,1 миллиарда долларов
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Марихуана оказалась причиной спонтанных оргазмов
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Все материалы
Спорт
Эдинсон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Промо матча женской сборной Украины по футболу осудили из-за сексуальных стонов
Состояние попавшей в ДТП двукратной олимпийской чемпионки Медведцевой улучшилось
Фанат ударил футболиста «Карпат» по лицу после поражения команды
Организаторы Игр-2018 впервые показали олимпийские медали
Соперник Шлеменко попросил проверить российского бойца на допинг
УЕФА утвердил формат Лиги наций
Все материалы
Культура
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Лидер Oasis обматерил вынудивших его самостоятельно заваривать чай пиратов
Авторы «Игры престолов» анонсировали еще один спин-офф сериала
Тома Круза назвали причастным к гибели членов съемочной группы в авиакатастрофе
Гуфу согласились заплатить два миллиона за баттл с Птахой
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой
Морковку-астронавта сравнили с Брюсом Уиллисом
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Все материалы
Ценности
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
В России в прямом эфире покажут белье из Парижа
К кроссовкам Air Max добавили люксовый штрих
Немцы выпустят десять 900-сильных «Гелендвагенов»
Автомобиль как у Бонда превратили в домашний мини-бар
Владельцам Lamborghini предложили достойные их автомобиля часы
Американский дизайнер создала нижнее белье для полных
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Посольство США в Киеве поманило россиян визами
Новый российский лоукостер совершил первый полет
Российских туристов в Таиланде арестовали за электронные сигареты
В Тель-Авиве экстренно сел самолет с отказавшим двигателем
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Двойник Челентано подавит виноград на фестивале в Крыму
Все материалы
Из жизни
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
В России отправят на ремонт почти 90 000 кроссоверов Mitsubishi ASX
Представлен самый маленький кроссовер Volvo
В Hyundai рассказали об обновленной «Сонате» для России
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы