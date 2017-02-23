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США ввели санкции против двух главарей «Джебхат ан-Нусры»

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Минфин США внес в санкционный список двух главарей группировки «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Санкциям подвергнуты Басам Хамад аль-Хасри, имеющий, по одним данным, сирийское, по другим палестинское гражданство, и подданный Иордании Ийяд Назми Салих Халиль. Все их имущество и активы, если будут обнаружены в юрисдикции США, подлежат блокировке, гражданам и организациям Соединенных Штатов запрещено заключать с ними сделки.

В американском ведомстве напомнили, что днем ранее ООН добавила этих лиц в санкционный список террористов.

Аль-Хасри и Халиль, по сведениям Вашингтона, являются уроженцами Сирии и находятся на ее территории. Халиль по состоянию на начало 2016 года был третьим в иерархии должностным лицом «Джебхат ан-Нусры» и назначен «эмиром» прибрежной зоны Сирии. Он руководил подразделением разведки и безопасности террористической организации, боевики которого убивали людей, удерживали в тюрьмах, подвергали пыткам. Также он ответственен за разграбление имущества и изъятие транспортных средств Сирийской свободной армии.

Аль-Хасри стал преемником Халиля на посту «эмира» Дераа. Он курировал военные операции группировки в южной части Сирии. Ранее террорист был религиозным советником «Джебхат ан-Нусры».

В августе 2014 года Совбез ООН принял резолюцию, которая вводит санкции против лиц, связанных с террористическими группировками «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Решение обязывает все страны бороться с финансированием террористов, вербовкой в их ряды, поставками вооружений, а также налагает запрет на экономическую деятельность на территориях, контролируемых террористами в Ираке и Сирии.

В России «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» также включены в список террористических организаций, за участие в их деятельности предусмотрена уголовная ответственность.

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