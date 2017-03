Назван самый опасный цвет такси

Сингапурские, американские и китайские ученые назвали самый опасный цвет такси. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты подсчитали, что на каждые тысячу машин вероятность попасть в аварию на автомобиле синего цвета на 6,1 случая (или 9 процентов) выше, чем на транспортном средстве желтого цвета. Причину этого ученые видят в том, что синие машины менее заметны, чем желтые.

К подобным выводам эксперты пришли, анализируя трехлетнюю ежемесячную статистику аварийности машин крупнейшей сети такси в Сингапуре. Ученые отмечают, что их исследование демонстрирует важность выбора цвета автомобилей, которая может позволить снизить затраты на ремонт и количество несчастных случаев.

