Форвард Кирилл Капризов остался вне заявки сборной России на чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщил тренер команды Игорь Никитин. Его слова приводит ТАСС.

«Ни Капризов, ни Андрей Светлаков и Алексей Береглазов не попадут в первоначальную заявку. Есть определенный регламент, через который мы не можем переступить. Они весь сезон к этому шли, готовились, и не думаю, что эта пара дней на них как-то повлияет. Они тренируются на "земле", с ними занимается тренер по физподготовке», — сказал Никитин.

Сборная России прибыла на чемпионат мира в количестве 28 хоккеистов, а заявка команды на турнир может включать не более 25 игроков. 20-летнего форварда могут привлечь к участию на ЧМ в случае травмы кого-то из основных игроков.

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1 мая сообщалось, что ЦСКА купил Капризова у уфимского «Салавата Юлаева».

В сезоне-2016/17 Капризов провел за «Салават» 54 матча, в которых набрал 45 очков (23 шайбы и 22 передачи). На молодежном чемпионате мира-2017 нападающий стал лучшим бомбардиром с 12 очками (девять шайб и три передачи). В марте канадский журнал The Hockey News назвал Капризова самым перспективным хоккеистом мира.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В пятницу сборная России в первом матче сыграет с командой Швеции. Встреча пройдет в немецком Кельне и начнется в 17:15 по московскому времени.