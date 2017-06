Показан геймплей Far Cry 5

Студия Ubisoft во время собственной пресс-конференции на Е3 показала геймплейный ролик новой части Far Cry.

Материалы по теме Слишком душно Главные премьеры и разочарования игровой выставки E3

Действие будет разворачиваться на территории США, в штате Монтана. По сюжету, главный герой, будучи помощником шерифа, прибыл в вымышленный округ Хоуп. Позже он узнает, что в течение нескольких лет над регионом пытается установить контроль секта религиозных фанатиков под названием «Проект "Врата Эдема"». В игре будет полноценный открытый мир, который можно исследовать на различных транспортных средствах, включая самолеты. Также в игре появится собака, которая будет приносить оружие и всячески помогать главному герою.

Far Cry 5 выйдет 17 февраля 2018 года для Xbox One, PS4 и ПК. Предыдущая полноценная игра серии — Far Cry 4 — вышла в ноябре 2014 года.