Лингвист объяснил обидный смысл слов the Ukraine от Трампа

Добавление к слову «Украина» артикля the президентом США Дональдом Трампом могло быть воспринято украинцами как напоминание об СССР. Такое мнение высказал РИА Новости доцент кафедры перевода английского языка Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Алексей Маганов.

По словам эксперта, употребление определенного артикля в данном случае «тянется еще с советских времен», и ряд британских изданий продолжали писать «the Ukraine» вплоть до сегодняшнего дня.

«Когда Украина начала бороться за самостийность, они стали настаивать на том, что нельзя употреблять определенный артикль. Слово "Германия" употребляется без артикля, и вот они тоже так хотят, хотя есть, например, The Netherlands (Нидерланды), и голландцев этот артикль особенно не возмущает», — отметил Маганов.

Он напомнил, что the Ukraine изначально имело смысловой оттенок «окраина». «Наверное, украинцы это воспринимают как отсылку к советскому прошлому», — полагает лингвист. По его словам, сложно оценить, специально ли Трамп прибавил артикль.

20 июня, в частности, The Washington Post обратила внимание на ошибку Трампа, допущенную им во время встречи с украинским коллегой Петром Порошенко. Тогда хозяин Белого дома заявил журналистам в Овальном кабинете: «Для меня большая честь быть с президентом Украины Порошенко» (It's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine).

Автор статьи Адам Тэйлор предположил, что эта оплошность может разозлить украинцев. Журналист пояснил, что в английском языке употребление the Ukraine было нормальным на протяжении десятилетий. Он предположил, что артикль мог «прикрепиться» к Украине, поскольку она была частью СССР и именовалась как the Ukrainian Soviet Socialist Republic (перед географическими названиями со словом «республика» идет определенный артикль). В основе другой версии, пишет Тэйлор, лежит этимология: он так же как и Маганов вспомнил про поддерживаемую рядом ученых теорию о происхождении названия «Украина» от слова «окраина» (the borderland).

Ошибка, как полагает автор, может означать, что Украину рассматривают только по отношению к ее более крупному соседу — России, а также определяют как государство, которое долгое время находилось под влиянием Москвы во времена Советского Союза, а до этого — Российской империи. «Название the Ukraine, похоже, ставит под сомнение ее суверенитет», — добавил журналист.