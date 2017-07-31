Американцев заподозрили в намеренном затягивании выдачи виз россиянам

Консульства Соединенных Штатов могут специально замедлить выдачу виз россиянам, чтобы вызвать у них недовольство действиями властей. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в понедельник, 31 июля.

«Это может делаться специально, чтобы навредить, чтобы вызвать недовольство российских граждан (решением Москвы ответить на принятие Конгрессом США нового пакета санкций — прим. «Ленты.ру»)», — отметил парламентарий. Вместе с тем он подчеркнул, что получение американской визы никогда не было быстрым.

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Член комитета верхней палаты парламента по международным делам Игорь Морозов, в свою очередь, высказал мнение, что Москва может зеркально ответить на искусственное затягивание работы американских консульств. «Очевидно, что, если такое замедление виз по срокам произойдет, причины будут совсем не в сокращении персонала», — сказал сенатор агентству.

Ранее в понедельник The New York Times сообщила, что россиянам стали чаще отказывать в получении виз после того, как Москва ввела ответные меры на новые санкции в ее адрес. По данным сотрудника компании, которая помогает гражданам РФ получить право на въезд в Штаты, каждый день отказ получают 50-60 человек.

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В тот же день бывший посол США в России Майкл Макфол высказал мнение, что россиянам теперь придется ждать получения американской визы «неделями, если не месяцами».

Пакет новых санкций, затрагивающих в том числе интересы российских компаний в нефтегазовой отрасли, был одобрен Конгрессом США в конце прошлой недели. Президент страны Дональд Трамп пока не подписал законопроект, однако намерен сделать это в ближайшее время, заявил его заместитель Майк Пенс. В ответ Москва решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге Москвы, а также потребовала сократить 755 человек, задействованных в работе дипмиссии.