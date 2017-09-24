Рябинский раскритиковал людей после поражения Кудряшова

Глава компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы российского боксера Дмитрия Кудряшова, раскритиковал болельщиков после поражения своего подопечного от кубинца Юниера Дортикоса. Запись промоутер на своей странице в Instagram.

«Ну что? Пока Дима побеждал, был для вас герой, а стоило проиграть, сразу начали поливать грязью. Хороши же вы, поклоннички бокса! Злые люди у нас. Не прощают ошибок и поражений никому. Без поражений нет побед. Не ошибаются и не проигрывают только бездельники. Такие дела, дорогие вы мои чемпионы всего и вся», — написал Рябинский.

Кудряшов проиграл Дортикосу нокаутом во втором раунде. Бой состоялся в ночь на воскресенье, 24 сентября, в Сан-Антонио (штат Техас, США). Кубинец сохранил титул чемпиона мира по версии WBA Regular и вышел в полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где встретится с победителем боя между Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Володарчиком. Их поединок состоится 21 октября.

В активе 31-летнего Кудряшова стало 2 поражения при 21 победе (21 нокаутом). В 2015 году Кудряшов проиграл нигерийцу Оланреваджу Дуродоле техническим нокаутом во втором раунде в бою за вакантный пояс WBC Silver.