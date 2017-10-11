У российских губернаторов предложили проверить IQ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Госдуме проверить уровень интеллекта у российских губернаторов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 октября.

«Вот сейчас 10 [ новых] губернаторов, кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ. (...) Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого двойка, тройка, у кого-то четыре с минусом», — сказал Жириновский в ходе пленарного заседания.

По мнению политика, «на пятерку» сдаст экзамен только один руководитель. Кого именно он имеет в виду, либерал-демократ не уточнил.

Ранее в среду Владимир Жириновский заявил, что готов помериться коэффициентом своего интеллекта с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Накануне американский президент предложил сравнить свой коэффициент интеллекта и IQ Тиллерсона. Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что госсекретарь якобы назвал его «болваном».

За последние две недели руководители сменились в десяти регионах страны. Перестановки в губернаторском корпусе затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский край, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.