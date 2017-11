Найдена смертельная опасность космического полета

Американские, немецкие и китайские ученые выявили новую опасность долговременного пребывания в космосе. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine, сообщает The Telegraph.

Продолжительное нахождение в условиях микрогравитации приводит к необратимым изменениям в головном мозге, установили ученые. В частности, нарушается нормальная работа областей, ответственных за фокусировку, планирование, организацию и память.

Также деградации подвергаются участки головного мозга, ответственные за просоциальное поведение, в частности, командную работу.

«Астронавты с подобными нарушениями деятельности головного мозга не увидят объекты на близком расстоянии, потеряют способность читать и проводить простые эксперименты. Их восприятие исказится», — считает британский астроном Дэниел Браун (опрошенный изданием эксперт не участвовал в исследовании).

К подобным выводам авторы пришли, изучив состояние добровольцев, на 90 суток помещенных в условия, имитирующие микрогравитацию, а также исследовав 34 астронавтов.

Причиной деградации головного мозга специалисты называют изменения внутричерепного давления. Справиться с негативными последствиями невесомости авторы предлагают созданием космических кораблей с искусственной гравитацией.