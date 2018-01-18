Сборная России перестала быть худшим участником чемпионата мира

Сборная России по футболу обогнала команду Саудовской Аравии в рейтинге Международной федерации футбола и перестала быть худшим участником чемпионата мира 2018 года. Таблица опубликована на сайте ФИФА.

Хозяева мундиаля расположились на 62-й строчке, в их активе 534 балла. Саудовская Аравия с 522 баллами заняла 65-е место. В тройке лидеров изменений не произошло: лидирует действующий чемпион мира сборная Германии (1602 очка), второй идет Бразилия (1483), третьей — Португалия (1358).

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В предыдущей версии рейтинга россияне были на 64-й строчке. Несмотря на низкую позицию, подопечные Станислава Черчесова на правах страны-хозяйки попали в первую корзину при жеребьевке. В группе А вместе со сборной России сыграют Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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