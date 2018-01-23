В Госдуме заговорили о бойкоте Олимпиады

Российским спортсменам посоветовали пересмотреть вопрос об участии в Олимпийских играх 2018 года из-за отказа Международного олимпийского комитета (МОК) допускать ряд атлетов без объяснения причин. С соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, слова которого приводит «Интерфакс».

«Если разъяснений не последует, то возможно, спортсменам нужно будет пересмотреть решение относительно своего участия в Олимпийских играх в Пхенчхане», — заявил Дегтярев, отметив, что «Россию пытались вывести на бойкот Олимпиады» и что все это «попахивает политическим шантажом».

«Сами они должны продемонстрировать уникальные переговорные способности, позволяющие объединить сборные Северной и Южной Кореи. Это позволит представить Россию резкой и изолированной страной, а на примере объединения корейских сборных показать, что даже в КНДР могут договариваться, хотят дружить и участвовать в Олимпийских играх», — сказал Дегтярев.

Мы спросили мнение читателей ВКонтакте относительно бойкота и теперь интересуемся у вас:

Ранее 23 января МОК отказался допускать ряд российских спортсменов до участия в Олимпиаде без объяснения причин. Комитет не включил в список приглашенных на Игры биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт-трекиста Виктора Ана, а также некоторых российских конькобежцев и хоккеистов.

«Советский спорт» со ссылкой на источник сообщил, что МОК принял такое решение из-за того, что отечественные спортсмены фигурируют в базе Московской антидопинговой лаборатории. В ней содержатся все результаты тестирования спортсменов в период с января 2012-го по июль 2015 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!