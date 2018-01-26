Поляки призвали Россию оставить в покое Украину

Президент Польши Анджей Дуда призвал Россию «оставить Украину в покое». Его слова с Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе передает телеканал «112 Украина» в пятницу, 26 января.

Подобное заявление польский лидер сделал после вопроса журналиста о том, какое послание у него есть для России на 2018 год. Дуда также сообщил, что странам Евросоюза важно придерживаться политики открытых дверей, однако «Россия — другое дело».

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Президент добавил, что с Москвой «нужно выстраивать диалог на низком уровне» и требовать уважения международного законодательства. Глава государства отметил, что «есть очень плохие примеры на протяжении последних 10 лет: Грузия, Украина».

Отношения Москвы со странами Запада испортились весной 2014 года, после того как Крым вошел в состав России и в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Европейские страны и США обвиняют российскую сторону во вмешательстве во внутренние дела украинского государства.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе. Помимо этого, Москва регулярно подчеркивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствует международным нормам.

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