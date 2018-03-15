Москва заявила о непричастности к делу Скрипаля и готовности к расследованию

Россия готова к расследованию инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие. Об этом заявил постоянный представитель России Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого велась на сайте Всемирной организации

«Мы к расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего, — заявил он. — Раз уж нас абсолютно безосновательно обвинили в несоблюдении конвенции, другого пути просто нет. Без плотного диалога специалистов различного профиля здесь не обойтись».

По словам Небензи, Россия считает правомерным обратиться к ОЗХО для изучения имеющихся у британских властей образцов и проб по инциденту в Солсбери. «В этой ситуации правомерно обратиться к техническому секретарю ОЗХО в проведении независимого лабораторного анализа, имеющихся в распоряжении британских властей образцов и проб», — пояснил представитель России.

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Небензя задал вопрос, зачем Москве нужно было пытаться отравить Скрипаля, тем более накануне президентских выборов и в преддверии чемпионата мира по футболу. «Какой мотив, на который ссылается премьер-министр Великобритании, у России для устранения Сергея Скрипаля, который после расследования дела, осуждения, отбытия срока, помилования и выдачи британским властям не представлял никакой угрозы для нашей страны?» — сказал он.

«Россия не причастна к этому инциденту. Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными», — резюмировал Небензя.

14 марта Тереза Мэй, выступая в парламенте на тему мер в отношении России в связи с отравлением в Англии бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, объявила о требовании выслать из Великобритании 23 российских дипломата. Помимо этого, она сообщила, что Лондон отзывает свое приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову. Также британское правительство решило понизить уровень делегации, которая отправится в Россию на чемпионат мира по футболу.

Великобритания официально обвинила Москву в причастности к попытке убийства Скрипаля. Такой вывод в Лондоне сделали на основании того, что бывший сотрудник российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был отравлен веществом, которое разрабатывалось Россией. Москва отвергает обвинения, заявляя, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

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