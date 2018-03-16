Савченко признали врагом Украины

Личные данные депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко внесены в базу данных сайта «Миротворец», занимающегося публикацией информации о «врагах Украины».

«Изменник родины. Пособник террористов», — гласит подпись к публикации.

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Также Савченко обвиняется в подготовке «террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (так украинские власти называют Россию — прим. «Ленты.ру») и пророссийских террористических организаций и в подготовке государственного переворота».

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала осуществить террористический акт в стенах украинского парламента. По его словам, депутат собиралась обстрелять минометами здание украинского парламента, а затем автоматами добивать тех, кто выживет. Также Луценко внес в Раду представление о задержании и аресте Савченко и о привлечении ее к уголовной ответственности. Кроме того, ее исключили из парламентского комитета национальной безопасности и обороны.

Перед этим Савченко обвинила нынешние власти страны в расстрелах людей на Евромайдане в 2014 году. По ее словам, она лично видела, как депутат Рады Сергей Пашинский (первоначально Савченко говорила о спикере Рады Андрее Парубие, позже она признала, что перепутала его с Пашинским — прим. «Ленты.ру») заводил снайперов в гостиницу «Украина», откуда в феврале 2014-го велась стрельба по протестующим на киевской площади Независимости, а также по полицейским. Савченко добавила, что Луценко стал генеральным прокурором для того, чтобы «скрыть собственные преступления».

13 марта «Страна.ua» сообщила, что Савченко в ближайшее время могут обвинить в подготовке военного переворота на Украине. По информации издания, в 2017 году она обсуждала с высокопоставленными военными офицерами возможное изменение ситуации в стране. Во время дискуссий «патриотически настроенные офицеры» выражали недовольство коррумпированной властью президента страны Петра Порошенко.

Общался с Савченко и Владимир Рубан, который 8 марта был задержан с большим арсеналом на линии соприкосновения территорий, подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса, а после этого обвинен в подготовке терактов в Киеве и подготовке убийства Порошенко.

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