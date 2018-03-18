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Мединский послушал «Би-би-си» и вспомнил о пропаганде Геббельса

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Владимир Мединский

Министр культуры России Владимир Мединский оценил комментарии аналитиков «Би-би-си» относительно дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Своим мнением он поделился в микроблоге в Twitter.

«Послушал всю "аналитику Би-би-си" по "делу Скрипаля". Полная деградация у них в пропаганде... Да на этом фоне даже аферы д-ра Геббельса — образец логики, здравого смысла и "неопровержимой" доказательной базы», — написал министр.

Так Мединский прокомментировал, в частности, сюжет, который был размещен на сайте телеканала 16 марта. В нем корреспондент «Би-би-си» Гордон Корера (Gordon Corera) кратко изложил доводы британской стороны по поводу дела Скрипаля, в очередной раз подчеркнув, что за отравлением «скорее всего, стоит Россия».

4 марта Скрипаль, получивший убежище в Великобритании в 2010 году, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества семейства «Новичок», якобы разрабатывавшегося Россией в военных целях.

Лондон возложил ответственность за отравление на Россию и выслал 23 дипломатов. Москва отвергла все обвинения и в ответ объявила персонами нон грата такое же число дипломатов, также была прекращена деятельность Британского совета в России в связи с «неурегулированностью» его статуса.

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