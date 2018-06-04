Кремль опроверг слухи о послании лидера КНДР Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын не передавал ответного послания президенту России Владимиру Путину во время визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Пхеньян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова цитирует «Интерфакс» в понедельник, 4 июня.

Представитель Кремля подтвердил, что Лавров передал Ким Чен Ыну приглашение от российского президента посетить Россию, одним из возможных поводов для такого визита называли Восточный экономический форум.

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«Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналами. Пока каких-то точных параметров [возможного визита] нет», — подчеркнул он.

Сергей Лавров встретился с Ким Чен Ыном 31 мая. Министр стал первым россиянином, посетившим нынешнего главу КНДР. Он пригласил северокорейского лидера в Россию.

На 12 июня в Сингапуре запланирован саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Темой встречи должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.

26 мая стало известно о тайной встрече лидеров двух Корей. Это уже второе подобное мероприятие за месяц. Первые переговоры состоялись 27 апреля.

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