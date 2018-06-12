Отобравший чемпионский пояс у Валуева британец снова завершил карьеру

Британский боксер Дэвид Хэй, владевший мировыми титулами в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, на своем сайте объявил о завершении карьеры. Спортсмен сделал это в третий раз за последние семь лет.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из профессионального бокса. Благодаря ему я смог воплотить свою огромную детскую мечту в жизнь. Это была и мечта моего отца, Дерона, когда он отвел 10-летнего нервного мальчика в любительский боксерский клуб. Сейчас я готов закрыть эту главу моей жизни. Но это не конец моей истории, а просто начало чего-то нового», — заявил Хэй.

В 2011 году, после поражения в объединительном бою с украинцем Владимиром Кличко, британец в первый раз объявил о завершении карьеры. Менее чем через год он вернулся и нокаутировал Дерека Чисору. В ноябре 2013-го он, по совету врачей, решил вновь отказаться от бокса, однако снова вышел на ринг спустя три с половиной года. Последний поединок он провел в марте 2017-го и был нокаутирован соотечественником Тони Белью. Всего на его счету 31 бой в профессиональной карьере. Он одержал 28 побед (26 нокаутом) и потерпел 3 поражения.

После поражения от Хэя карьеру завершил российский тяжеловес Николай Валуев. В 2009 году он не сумел защитить чемпионский пояс по версии WBA.

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