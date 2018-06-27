Бывший СССР
 
Последние новости
Российской экономике предсказали сложное будущее
Черкесский выпускник пострелял из автомата через люк Mercedes и попал на видео
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
«Милан» отстранили от еврокубков
ОЗХО назовет виновных в химатаках в Сирии
Неотфотошопленные ягодицы модели осчастливили феминисток
В Москве загорелся торговый центр «Атриум»  
Россиян призвали учиться готовить из объедков
Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»
Новости партнеров

Transparency International решила засудить Порошенко

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко

В Верховный суд Украины подан иск против президента страны Петра Порошенко. Об этом в среду, 27 июня, сообщается на сайте украинского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International.

Transparency International, Центр противодействия коррупции и «Автомайдан» просят отменить президентский указ, которым тот ввел бывшего главу Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павла Жебривского в состав комиссии, контролирующей деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Истцы утверждают, что назначение противоречит закону о НАБУ. «Жебривский не имеет значительного опыта работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за границей или в международных организациях. Таковым не может считаться декларируемое Жебривским членство в украинской парламентской делегации в ОБСЕ, которая не имеет постоянных органов досудебного расследования, прокуратуры или судов. Не имеет назначенный главой государства член комиссии соответствующего опыта и в органах досудебного расследования на Украине», — говорится в сообщении Transparency International. Также истцы указывают, что работа Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро.

«Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим — и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом», — указал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

19 июня Жебривский был определен аудитором НАБУ по квоте Порошенко. В состав комиссии по аудиту входят три человека, которые назначаются по квоте президента страны, Верховной Рады и кабинета министров.

О своей отставке с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации Жебривский объявил 11 июня. За три года пребывания на этой должности он отметился рядом резонансных заявлений: рассказал о своем желании воевать с Россией, обещал «вернуть» Кубань, Воронеж и Ростовскую область в состав Украины, поведал о трехтысячелетней истории украинской нации и пообещал восстановить разрушенный Донбасс за счет России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украину уличили в обмане
Порошенко обвинили в подрыве репутации Украины
Запад откажется от поддержки Порошенко на президентских выборах
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена Унаняна

Взятки и братки

В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
13:05Сегодня

Депутат Рады разделил жителей Донбасса на два сорта

17:08Сегодня

Власти Туркмении запретили выезд за границу большинству граждан

14:14Сегодня

Украина провела артиллерийские учения рядом с Крымом

Бывший СССР00:0123 июня

Цвет нации синий

Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
14:2626 июня

Российский военный погиб в Армении

12:22Сегодня

Украинец задушил жену из-за Надежды Савченко

16:2126 июня

Семилетний ребенок из ДНР похвастался обстрелами украинских военных

Бывший СССР00:0221 июня

Остановим Русский мир!

Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
15:3825 июня

Киев нашел российский след в убийстве цыгана украинскими школьниками

10:18Сегодня

Украинский военный разоблачил Сенцова и заговор против него в Киеве

12:1626 июня

Белоруссия отказалась входить в состав «каких-то государств»

Россия
Русская боль
Сколько стоит избить и покалечить россиянина, если ты полицейский
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
Чисто сработали
Европа научилась жить без свалок. В России будет так же
Муж изнасилованной в полиции россиянки отрубил пальцы и не дождался правосудия
Грудинина уличили во владении офшором
Россиянка рассказала о сокрытии Uber насильника-таксиста и давлении в полиции
Раскрыты подробности биографии ставшего полпредом Путина таинственного генерала
Все материалы
Мир
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Польша разрешила обвинять себя в сотрудничестве с нацистами
Россию уличили в слежке за следователями по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
США придумали способ лишить Индию российских С-400
У бывшего премьера нашли модные сумки и ценности на четверть миллиарда долларов
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Все материалы
Бывший СССР
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Transparency International решила засудить Порошенко
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
Власти Туркмении запретили выезд за границу большинству граждан
Украина провела артиллерийские учения рядом с Крымом
Украинец задушил жену из-за Надежды Савченко
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
Гендиректор «Аэрофлота» награжден орденом Александра Невского
Пекари распекли претензии к хлебу и обиделись на государство
Россиянам пообещали рост зарплат
Дания нашла способ заблокировать «Северный поток-2»
Работающие пенсионеры останутся без индексаций
Польша решила пересесть на газ из США
Все материалы
Силовые структуры
«За мной пришли девять человек»
Охранник стал угрозой для наркобизнеса в тюрьме. Его уволили и отправили под суд
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Силовики пришли с обысками в дом правительства Карачаево-Черкесии
Черкесский выпускник пострелял из автомата через люк Mercedes и попал на видео
Три стрелка ненадолго похитили россиянина из автомастерской
Молодые хакеры взломали более полумиллиона аккаунтов торговых сетей
Все материалы
Наука и техника
Чума фашизма
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
В Индии разбился Су-30МКИ
Зафиксирован неизвестный космический феномен
Умер математик Владимир Успенский
Россия отсоединится от США без «Науки»
Все материалы
Спорт
Страна чудес
Месси наконец забил в России. Аргентина спаслась от вылета с чемпионата мира
«Я кальяна курю меньше, чем Дзюба»
Они вернулись
Россия разгромно проиграла Уругваю. Впереди решающий матч
Родченков попытался покончить с собой
Адвокат прокомментировал информацию о попытке суицида Родченкова
Марадона поведал о своем здоровье после матча Аргентины
Футболист сборной Англии перестал бояться Россию
Все материалы
Культура
Шумно разделись и тихо ушли
Голые старухи и тонна манки на главном театральном фестивале лета
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Ведьмы из дыр
Почему безумный Шекспир становится все актуальнее
В «Симпсонах» нашли предсказание об исходе ЧМ-2018
Хью Гранта сняли покидающим ресторан с русским миллиардером под «Розовое вино»
Шнуров после слухов об измене жены написал стихи о женском вранье
Звезда «Хеллбоя» помочился на руку перед рукопожатием с Вайнштейном
Все материалы
Интернет и СМИ
Апокалипсис завтра
Эти фотографы предупреждают человечество о скорой гибели
Убивший себя ведущий незадолго до кончины поучаствовал в «ритуале смерти»
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
Известного блогера зарезали после лекции о спорах в интернете
Сходка известных блогеров закончилась побоищем
Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани
Ведущий Первого канала ругнулся матом в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Натянули
Мужчины носят узкие джинсы и не чувствуют себя ущемленными
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время
Меган Маркл пошла по стопам жены Ким Чен Ына
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Россияне решили научить Илона Маска делать машины
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
В работе стюардесс нашли существенный минус
Крымчанам предложили круизы в Сирию
Пассажир выпрыгнул из самолета в США в одних трусах
Названы самые неудовлетворенные туристы
Все материалы
Из жизни
«Я просто хочу умереть здесь»
Современные отшельники сбегают от людей. Некоторых возвращают насильно
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Меган Маркл уличили в неуважении к королеве
Пассажиры метро устроили массовую драку за туалет
Поезд снес проскочившую на красный свет учебную машину
Слишком пухлая змея срыгнула пару яиц ради побега
Все материалы
Тюнинг «Железного занавеса»
Тюнингованные монстры родом из ГДР, Чехословакии и других соцстран
Бюджетный «Тигуан»
В России появится бюджетный кроссовер Volkswagen — что это за машина?
Каминг-аут
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Маск раскрыл подробности об электрическом пикапе Tesla
Lada отправит в ремонт хэтчбеки XRay
На старт первой гонки выйдет 500-сильная машина без водителя
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы