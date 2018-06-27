Transparency International решила засудить Порошенко

В Верховный суд Украины подан иск против президента страны Петра Порошенко. Об этом в среду, 27 июня, сообщается на сайте украинского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International.

Transparency International, Центр противодействия коррупции и «Автомайдан» просят отменить президентский указ, которым тот ввел бывшего главу Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павла Жебривского в состав комиссии, контролирующей деятельность Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Истцы утверждают, что назначение противоречит закону о НАБУ. «Жебривский не имеет значительного опыта работы в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах за границей или в международных организациях. Таковым не может считаться декларируемое Жебривским членство в украинской парламентской делегации в ОБСЕ, которая не имеет постоянных органов досудебного расследования, прокуратуры или судов. Не имеет назначенный главой государства член комиссии соответствующего опыта и в органах досудебного расследования на Украине», — говорится в сообщении Transparency International. Также истцы указывают, что работа Жебривского в составе комиссии по аудиту НАБУ несет угрозу независимой и эффективной работе бюро.

Материалы по теме Президентский отжим Порошенко припомнили старые грехи. Теперь у него серьезные проблемы

«Незаконное назначение на должность аудитора НАБУ Жебривского ставит под сомнение весь результат аудита. Полномочия такого аудитора можно легко обжаловать в суде, а вместе с этим — и весь вывод аудита. Аудит НАБУ не может стать инструментом расправы с уже ненавистным для многих политиков антикоррупционным органом», — указал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

19 июня Жебривский был определен аудитором НАБУ по квоте Порошенко. В состав комиссии по аудиту входят три человека, которые назначаются по квоте президента страны, Верховной Рады и кабинета министров.

О своей отставке с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации Жебривский объявил 11 июня. За три года пребывания на этой должности он отметился рядом резонансных заявлений: рассказал о своем желании воевать с Россией, обещал «вернуть» Кубань, Воронеж и Ростовскую область в состав Украины, поведал о трехтысячелетней истории украинской нации и пообещал восстановить разрушенный Донбасс за счет России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!