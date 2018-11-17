Серена Уильямс пережила атаку дрона

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о том, как на нее налетел аппарат под управлением ее мужа — предпринимателя Алекса Оханиана. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Уже год вместе с Алексом. Самое лучшее за это время? Просто быть с ним. Худшее? Его дрон врезался в меня на скорости в 20 миль в час. Но я все равно люблю тебя, дорогой!» — написала Уильям и разместила фото, где демонстрирует царапину на руке.

16 ноября прошел год с тех пор, как Уильямс вышла замуж за Оханиана. 1 сентября 2017 года у них родилась дочь. Уильямс и Оханиан начали встречаться еще в декабре 2016-го.

Уильямс четырехкратная олимпийская чемпионка и 23 раза побеждала в турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

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