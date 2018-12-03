Вратарь сборной России вкатился с мячом в ворота

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев отметился автоголом в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Видеозапись опубликована на канале «Матч Премьер» на RuTube.

Эпизод произошел на шестой минуте встречи. Полузащитник туляков Сергей Ткачев вышел один на один, но не смог нормально пробить по воротам. Мяч покатился в сторону лицевой линии, однако его успел добить форвард Эванс Кангва. Лунев смог поймать снаряд, но вместе с ним вкатился в ворота.

Встреча проходила при температуре минус десять градусов и завершилась поражением «Зенита» со счетом 2:4.

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