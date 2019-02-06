Издевательские аплодисменты оппонентки Трампа разлетелись на мемы

В сети приобрело популярность видео, на котором политик-демократ Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) аплодирует президенту США Дональду Трампу после его речи. Жест получился настолько картинным, что пользователи сети сочли ролик идеальным воплощением сарказма. Фрагмент мероприятия опубликовал пользователь с ником stan_elites в своем Twitter.

В процессе аплодисментов Пелоси также успела подмигнуть президенту, и ее мимика стала поводом для многочисленных мемов. «Люблю выражение ее лица», — отметил пользователь Verina Adkins.

Некоторые пользователи вспомнили других прославившихся хлопками людей. В частности, своей странной манерой хлопать в ладоши известны певец Стинг и актриса Николь Кидман.

— Actor with a chip (@ActorwithaChip) 06 февраля 2019, 05:20

Еще один комментатор посчитал, что аплодисменты адресованы не президенту. «Я думаю, она зовет официанта», — заключила patricia donnelly.

Пелоси и Трамп являются давними политическими оппонентами. После выступления Трампа законодательница в течение нескольких часов критиковала речь президента в Twitter.

Выступление Трампа состоялось в рамках ежегодной речи «О положении страны» перед Конгрессом. Президент США рассказал об «экономическом чуде» и иных успехах своего правления.

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