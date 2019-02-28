Украина отчаялась продать арестованное российское судно

Арестованный на Украине рыболовецкий российский сейнер «Норд», который был выставлен на продажу в октябре прошлого года, больше не будут представлять на аукционе. Об этом в четверг, 28 февраля, рассказали в Национальном агентстве страны по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в ответ на соответствующий запрос УНН.

Отмечается, что судно планируют передать государственным морским учебным заведениям для эксплуатации в научных и учебных целях. «Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества (...) Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами», — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что Россия могла повлиять на результаты торгов путем формирования «негативного информационного поля». По мнению сотрудников агентства, подобное явление существенно снизило возможность покупки сейнера за пределами украинских территориальных вод.

В декабре прошлого года стало известно, что второй по счету аукцион по продаже «Норда» провалился. На торгах нашелся только один покупатель, но его заявка была отклонена из-за неуплаты гарантийного взноса. Цена составляла 1,468 миллиона гривен (около 3,6 миллиона рублей). По сравнению с первым аукционом ее снизили на 10 процентов.

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АРМА объявило о намерении продать «Норд» 23 октября 2018-го. Аукцион должен был состояться 7 ноября. Судно оценивалось в 1 626 181 гривну (около 3,8 миллиона рублей), однако торги не состоялись.

Крымское рыболовецкое судно «Норд», шедшее под флагом России, было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте 2018-го. Все десять членов экипажа имели российские паспорта, однако Киев считал их гражданами Украины. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», так как судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

В апреле двое моряков смогли вернуться в Россию через территорию Белоруссии. 30 октября стало известно, что семерых моряков «Норда» обменяли на семь членов экипажа украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного пограничниками ФСБ в мае.

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