Цена нового жилья в Москве достигла исторического максимума

По итогам первого квартала 2019-го в столице зафиксировано увеличение стоимости строящихся квартир. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Средняя цена квадратного метра в московских новостройках эконом- и комфорт-классов за три месяца выросла на два процента, достигнув максимального показателя за всю историю развития рынка — 165,7 тысячи рублей. Одновременно объем предложения жилья увеличился почти на 12 процентов. К концу квартала в городе продавалось порядка 16,8 тысячи квартир в строящихся жилых комплексах.

С начала текущего года рост стоимости новостроек отмечен во всех округах, кроме Северо-Восточного и Северо-Западного, где средние ценовые показатели снизились за счет вывода на рынок новых проектов со стартовыми ценниками.

К концу марта средний бюджет приобретения квартиры массового сегмента составил 9,62 миллиона рублей, подсчитали в «Метриуме». Самое дешевое предложение на рынке новостроек — студия площадью около 20 квадратных метров в одном из комплексов в Ярославском районе. Она продается за 2,5 миллиона рублей.

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«На рынке отмечено снижение скидок, — указывается в предоставленных материалах. — Если в начале года действовали весомые новогодние акции (до 7-10-15 процетов и выше), которые во многих проектах были продлены и на февраль, то к концу квартала дисконт сократился до 2-5 процентов. Причина роста цен и снижения скидок — повышение НДС и изменения в законодательстве. Вероятнее всего, тенденция продолжится и во втором квартале».

Ранее сообщалось, что по итогам 2018-го коэффициент доступности столичных новостроек для покупателей снизился на 15 процентов из-за падения доходов горожан и быстрого роста цен на первичном рынке жилья. Срок накопления на среднестатистическую новую квартиру в Москве увеличился до девяти лет и пяти месяцев (годом ранее — восемь лет и два месяца).

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