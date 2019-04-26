Раскрыта «главная фишка» носителя «Посейдона»

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет носителем беспилотника «Посейдон», способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов, передает РИА Новости заявление полковника в отставке Виктора Баранца.

«Американские аналитики обращают внимание на то, что винты этой подводной лодки остались загадкой — на всех снимках они зачехлены. И в чем же здесь фишка? А она заключается в особой конструкции гребных винтов, от которых зависит и скорость лодки, и ее малошумность. Если лопасти расположить под определенным углом, покрыть их специальным материалом, то эту лодку очень трудно засечь иностранным гидроакустикам», — отметил эксперт.

Баранец, ссылаясь на специалистов, отметил, что на создание «противоядия» беспилотнику американцам потребуется полвека.

23 апреля в «Севмаше» (Северодвинск) состоялся спуск на воду атомной подводной лодки специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем «Посейдона». Ожидается, что каждая такая субмарина будет переносить по шесть беспилотников.

Материалы по теме Как быстро российские ракеты долетят до США «Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым

В феврале Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же российский президент Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте прошлого года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!