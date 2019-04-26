Наука и техника
 
Последние новости
На Шри-Ланке произошли три новых взрыва
Футболист умер на следующий день после интервью о своем здоровье
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Опубликовано видео пожара на территории завода-производителя ракет «Сармат»
Арест полковников ФСБ связали с делом вице-мэра Москвы
Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро
Трамп оценил слова Путина о Ким Чен Ыне
Китаец забыл купить жене куриных ножек и погиб
Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
Новости партнеров

Раскрыта «главная фишка» носителя «Посейдона»

Перейти в «Мою Ленту»
Церемония спуска на воду атомной подводной лодки «Белгород» в Северодвинске

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая станет носителем беспилотника «Посейдон», способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов, передает РИА Новости заявление полковника в отставке Виктора Баранца.

«Американские аналитики обращают внимание на то, что винты этой подводной лодки остались загадкой — на всех снимках они зачехлены. И в чем же здесь фишка? А она заключается в особой конструкции гребных винтов, от которых зависит и скорость лодки, и ее малошумность. Если лопасти расположить под определенным углом, покрыть их специальным материалом, то эту лодку очень трудно засечь иностранным гидроакустикам», — отметил эксперт.

Баранец, ссылаясь на специалистов, отметил, что на создание «противоядия» беспилотнику американцам потребуется полвека.

23 апреля в «Севмаше» (Северодвинск) состоялся спуск на воду атомной подводной лодки специального назначения проекта 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем «Посейдона». Ожидается, что каждая такая субмарина будет переносить по шесть беспилотников.

В феврале Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». Тогда же российский президент Владимир Путин сообщил, что носитель «Посейдона» спустят на воду весной.

В том же месяце стало известно, что заводские ходовые испытания «Посейдона», предполагающие спуск беспилотника в море с берегового стенда, начнутся летом.

Официально ядерный подводный беспилотник представили в марте прошлого года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США обеспокоились мощью «Посейдона»
Россия «догнала» США и Германию по торпедам
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:05Сегодня

Живая сталь

В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
16:0920 апреля

Найден легкий способ предотвратить старение мозга

18:14Сегодня

Китай испытал многоразовую гиперзвуковую ракету Jia Geng № 1

16:30Сегодня

«Бумеранг» задумали усилить «Кинжалом»

Наука и техника00:0320 апреля

Придется терпеть

Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
17:3313 апреля

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

14:55Сегодня

Найдены следы жестокой казни в древней тюрьме

12:25Сегодня

Зафиксировано редчайшее явление во Вселенной

Наука и техника00:0218 апреля

Оно живое

Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
17:34 7 апреля

Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

13:41Сегодня

Раскрыта причина таинственной глобальной катастрофы

07:54Сегодня

В США заявили о «хирургической точности» убийцы «Панцирей»

Россия
Еда в законе
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Джигиты обещают выследить и вырезать глотку»
Они борются за права женщин на Северном Кавказе. За это их преследуют и угрожают убийством
Опубликовано видео пожара на территории завода-производителя ракет «Сармат»
Россиянки попросили о сухом законе на месяц Рамадан
Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали
Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» резко разросся
Все материалы
Мир
«Русские должны оттуда убраться»
 
Трамп оценил слова Путина о Ким Чен Ыне
На Шри-Ланке произошли три новых взрыва
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
Ким Чен Ын и Владимир ПутинПутин и Ким Чен Ын провели переговоры
Что обсуждали лидеры России и Северной Кореи
Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы в США
Польша подсчитала ущерб от нацистской оккупации
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Лукашенко пообещал «близкой и родной» Сербии военную технику
ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
Сообщник обвиненной в подготовке госпереворота Савченко покинул Украину
Все материалы
Экономика
«Их мозг работает по-другому»
Люди с аутизмом приносят экономике миллионы. Но общество их стыдится и не хочет замечать
Россия начала вычищать свою «грязную» нефть
Россияне рассказали о бойкоте магазинов из-за неправильной упаковки
«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»
Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
Прокуратуру попросили найти бутылки для крымского вина
Украина испугалась газовой войны с Россией
Все материалы
Силовые структуры
Вера БегунЛютая Вера
Многодетная россиянка победила чиновников. А потом занялась грабежом, пытками и убийствами
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции
Уходивший от полицейской погони россиянин попытался спрятаться в багажнике
Обвиненный в хищении полумиллиарда рублей офицер ФСБ появился в суде в гипсе
Попытавшегося скрыться в Касабланке террориста вернули в Россию
Все материалы
Наука и техника
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Раскрыта «главная фишка» носителя «Посейдона»
Китай испытал многоразовую гиперзвуковую ракету Jia Geng № 1
«Бумеранг» задумали усилить «Кинжалом»
Найдены следы жестокой казни в древней тюрьме
Все материалы
Спорт
Жоау Фелиш«Этот мальчик — уже звезда»
В 19 лет он уже вошел в историю футбола. Роналду называет его своим наследником
Футболист умер на следующий день после интервью о своем здоровье
Квят разбил болид «Формулы-1» в день своего рождения
Пилот «Формулы-1» разбил болид о канализационный люк
Отец футболиста Салы умер через три месяца после гибели сына
Руководство «Спартака» обновится
Умер восьмикратный чемпион НБА
Все материалы
Культура
Оконченная повесть
Умерла актриса Элина Быстрицкая, звезда «Тихого Дона»
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
Место силы
Припять, мистика, подростки: зачем возвращаться в «Чернобыль. Зону отчуждения»
Ким Чен Ын оказался любителем военных песен и Пугачевой
Китаянка слишком много плакала на показе «Мстителей» и угодила в больницу
Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет
Названы дата и место похорон актрисы Элины Быстрицкой
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
Мать геймера устроила разборку в прямом эфире и сделала сына популярным
На оставившего Россию журналиста завели уголовное дело на Украине
Парень раскрыл девушкам способ отбиться от назойливых ухажеров и стал звездой
Первый канал объяснил отказ от комментария женщины-гендиректора BlaBlaCar
Все материалы
Ценности
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ингрид БергманСнежные королевы
Самые властные, сексуальные и любимые народом женщины Скандинавии
Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х
Свидетельница захотела откровенное платье на свадьбу и вывела из себя невесту
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Россиянин побил начальницу поезда и пошел под суд
Российский самолет развернулся в воздухе из-за проблем с двигателем
Нервный пассажир захотел выйти из летящего самолета и устроил переполох на борту
Российская туристка вернулась из отпуска и умерла на выходе из самолета
Все материалы
Из жизни
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
Тучная британка отказалась от алкоголя и похудела вдвое
Выигравшим четыре миллиона фунтов стерлингов британцам отказались выдать деньги
Американка помогла своему парню и обогатилась
Женщина сходила к врачу и неожиданно родила ребенка другой расы
Все материалы
Модник с кузовом
Тест обновленного пикапа L200 в горах Грузии
Дым, ужастики и грязь
Лучшее автомобильное видео апреля
Самолет для дорог
EV-1 — концептуальный спорткар из времен, когда Saab был молод и полон сил
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
«Гранте» поменяли комплектации и цены
Семилитровый двигатель Mopar оценили дороже нового Dodge Challenger
Названы сроки появления нового Volkswagen Golf
Все материалы
Дом
«Насекомые и крысы сильно портят впечатление»
В Москве много недорогих квартир. Почему их никто не покупает?
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Самые дешевые апартаменты обнаружили в центре Москвы
Каждая вторая квартира в Москве оказалась переоцененной
Названа главная причина отказа в ипотеке
Жилье на российских курортах резко подорожает
Все материалы