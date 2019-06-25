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Филипп Киркоров отреагировал на отзывы фанатов о его новом клипе

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Российский певец Филипп Киркоров ответил на реакцию пользователей, прокомментировавших его новый клип на песню «Стеснение пропало». Соответствующий пост артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Фото опубликовано @fkirkorov

Киркоров выложил фотографию со съемок ролика. На снимке исполнитель загримирован под пожилого мужчину. «Поседел от ваших комментариев!» — написал он под публикацией.

Клип «Стеснение пропало» появился в сети 24 июня. В основу сюжета легла история о том, как сам певец искал идею для съемок видео к своему хиту. В итоге Киркорову помогли люди, прибывшие из будущего.

«Ждали после "Ибицы" с Басковым чего-то более благородного», — прокомментировал ролик под постом-анонсом в Instagram пользователь с ником kyznetsovald06. «Это можно показывать только в закрытых клубах, только для взрослых, причем запретить фотографировать и снимать. Такое ощущение, что весь мир помешался на сексе. Этот клип на всеобщем обозрении не достоин короля. Филипп, я так любила твое творчество!» — отреагировал на видео, в одном из кадров которого исполнитель предстает полностью обнаженным, юзер vereshagina_svetlana.

Осенью Филипп Киркоров и певец Николай Басков выпустили клип-извинение за ролик «Ибица», который ранее раскритиковали интернет-пользователи.

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