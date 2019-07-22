Чемпион UFC прокомментировал обвинения в домогательствах

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс прокомментировал информацию о том, что его обвинили в домогательствах и побоях официантки в стриптиз-баре. Пост спортсмена доступен в его Twitter-аккаунте.

«Никаких проблем у меня нет. Не верьте всему, что видите в интернете», — отметил Джонс. В следующем посте спортсмен заявил, что «многим хочется его провала».

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Ранее 22 июля сообщалось о том, что 32-летнего спортсмена обвинили в домогательствах. Отмечалось, что представитель Джонса уже выплатил залог.

Джонс — действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. 30 декабря 2018-го американец вернулся в октагон, отбыв отстранение за употребление запрещенных препаратов. В поединке со шведом Александром Густафссоном Джонс вернул себе титул чемпиона IFC в полутяжелом весе. С тех пор он дважды защитил титул, одолев американца Энтони Смита и бразильского спортсмена Тиагу Сантоса.

В активе Джонса 25 побед. Один поединок был признан несостоявшимся. Единственное поражение в карьере американец потерпел путем дисквалификации за применение нелегального приема (удар локтем по запрещенной траектории).

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