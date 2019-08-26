Футболист оказался у линии штрафной и забил ударом «ножницами»

@Esp_Interativo / Twitter

Уругвайский полузащитник «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта отметился техничным голом в матче чемпионата Бразилии против «Сеары». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Esporte Interativo.

На седьмой добавленной минуте встречи де Арраскаэта удался удар «ножницами» в падении. Полузащитник пробил, находясь почти у линии штрафной. Мяч залетел в дальнюю «девятку». Гол уругвайца довел счет в матче до разгромного (3:0).

Благодаря победе «Фламенго» упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Бразилии. На счету команды 33 очка в 16 матчах.

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