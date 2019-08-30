Россия показала самолет на двигателе от автомобиля

На Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область) представлен двухместный самолет PJ-II Dreamer, работающий на автомобильном двигателе GM LS6, сообщает «Российская газета».

Издание отмечает, что летательный аппарат выполнен из композитного стягивающего материала с ребрами жесткости и переборками. В качестве двигательной установки используется GM LS6 мощностью 388 лошадиных сил, приводящий в действие пятилопастные вентиляторы-импеллеры, благодаря чему PJ-II Dreamer обладает особенностями пилотирования реактивного самолета и способен выполнять фигуры сложного пилотажа.

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Ранее на МАКС-2019 был представлен экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э.

Впервые в воздух PJ-II Dreamer поднялся в 2015 году. Дальность полета — 1 200 километров, высота — 4 000 метров. Скорость — от 117 до 250 километров в час. Согласно РИА Новости, автором проекта PJ-II Dreamer является американец русского происхождения Бен Колотилин, а самолет, построенный в Волгограде, в настоящее время проходит летные испытания и готовится к серийному производству.

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