Футболист упал перед воротами и забил вслепую

Нападающий «Фаджиано Окаямы» Хаято Накама отметился забитым мячом в матче второго дивизиона чемпионата Японии против «Киото Санга». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте J League.

Форвард отличился на 22-й минуте матча. Воспользовавшись навесной передачей партнера, Накама пробил головой в падении и столкнулся с вратарем. Мяч после удара японца ударился о каркас ворот и рикошетом от оказавшегося на земле Накамы пересек линию. Сам футболист при этом лежал спиной к воротам. Встреча завершилась разгромной победой «Фаджиано Окаямы» со счетом 3:0.

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