Италии необходимо налаживать отношения с Россией — но для этого ей следует доказать Евросоюзу свою солидарность, избавившись от подозрений в чрезмерном сближении с ней. Так говорится в письме бывшего посла страны в РФ Джанкарло Арагоны, адресованном министру иностранных дел.

По словам дипломата, Россия — важный экономический партнер для Италии, оказывающий влияние на ключевые для нее мировые регионы и играющий роль в контроле над вооружениями. Он также отмечает, что две страны связаны взаимной симпатией и «схожей культурной чувственностью».

В интересах Италии, пишет Арагона, снижать международное напряжение и добиваться более благоприятных экономических условий, в том числе отмены санкций — но для этого новому правительству следует учитывать интересы основных партнеров — стран ЕС и НАТО. Только доказав им свою полную солидарность, итальянская сторона сможет действительно влиять на ситуацию с Россией.

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В конце августа в стране разгорелся политический кризис, приведший к отставке премьер-министра Джузеппе Конте и досрочным выборам. Его причиной стали разногласия в правящей коалиции — между партиями «Лига севера» и «Движением пяти звезд».

В июле сообщалось, что представителей итальянской политической элиты подозревают в сговоре с российским правительством. Вице-премьер Маттео Сальвини тогда публично открестился от этих обвинений, заявив, что «не получал ни рубля, ни доллара, ни евро, ни литра водки в качестве финансирования от России».

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