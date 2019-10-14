Материалы об издевательствах над животными смогут блокировать без суда

В Государственную думу внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными, сообщает РИА Новости.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Проект документа внес глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, в обсуждении проекта участвовали защитники животных.

В случае выявления признаков состава преступления информацию будут передавать в правоохранительные органы. Какой орган будет наделен полномочиями отслеживать и блокировать информацию об издевательствах над животными, депутат предлагает решить правительству. В мае кабинет министров одобрил эту инициативу.

В конце 2018 года в России был принят закон об ответственном обращении с животными, а годом ранее — об ужесточении ответственности за жестокое обращение с животными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!