В ЕС отложили санкции против Турции

Страны Евросоюза не договорились о совместных санкциях против Турции из-за ее вторжения на территорию Сирии. Об этом со ссылкой на заявление будущего главы Евросовета, премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, сообщает радиостанция RTBF.be.

«По ряду причин на данный момент никак невозможно продвигаться далее в этом вопросе», — приводит издание его слова. Мишель подчеркнул, что 27 стран ЕС остаются едины в своем осуждении Анкары и «настроены защищать европейские интересы, усиливая общеевропейское единогласие».

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17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на пять дней. Однако днем 18 октября сообщалось, что Турция нарушила перемирие, в Анкаре эту информацию назвали ложью.

15 октября США ввели первые санкции против турецких властей. Под ограничительные меры попали министерство энергетики, Минобороны и ряд чиновников высшего уровня.

14 октября сообщалось, что министр иностранных дел Франции призвал все страны блока к оружейному эмбарго Турции. До этого Германия остановила свои поставки вооружений Турции — самому крупному ее покупателю.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

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