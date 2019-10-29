Медведев дал поручение силовикам повысить доверие бизнеса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД, Минфину, ФСБ и Росгвардии представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам. Об этом сообщает «Интерфакс» во вторник, 29 октября.
К работе над предложениями также должны подключиться Следственный комитет России, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, Генпрокуратура и Верховный суд, следует из документа. Срок исполнения поручения — 16 декабря.
28 октября Медведев сообщил, что поручил ускорить темпы роста российской экономики. Речь идет о перечне мер, которые направлены, в частности, на повышение конкурентоспособности, улучшение делового климата, а также повышение эффективности работы с внутренними финансовыми резервами.
21 октября премьер достаточно высоко оценил состояние экономики. Он отметил, что в последнее время фиксируется низкий уровень инфляции, растет объем промышленного производства и товарооборот.