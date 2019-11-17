Несущийся на полной скорости мотоцикл сбил гонщика

Gabry Gt / YouTube

На этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Валенсии произошла авария. Видео появилось на YouTube-канале Gabry Gt.

На одном из поворотов несколько спортсменов не справились с управлением. В этот момент француз Жоанн Зарко, лишившийся своего транспортного средства, был сбит мотоциклом другого участника. О состоянии спортсмена пока не сообщается.

Победителем заключительного этапа сезона MotoGP стал испанец Марк Маркес. На втором месте расположился француз Фабио Куартараро, на третьем — австралиец Джек Миллер.

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