Клишина назвала ситуацию вокруг российского спорта «самой тяжелой за все время»

Ситуация вокруг российского спорта, по мнению прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, является самой тяжелой за все время допинговых разбирательств. Об этом спортсменка заявила в интервью «Ленте.ру».

«Мне вообще кажется, что сейчас мы в самой тяжелой ситуации. С 2015 года, когда все это началось», — сказала легкоатлетка. По словам Клишиной, ее беспокоит, что без допуска к соревнованиям могут остаться не только легкоатлеты, но и представители других видов спорта из России.

«В нашей стране должна быть лицензированная лаборатория, но вы видите, что с ней происходит. Сейчас ведь у российских спортсменов даже нет возможности подать заявку на нейтральный статус. Да, мне не приходится, как остальным ребятам, делать это каждые полгода. Но я ведь переживаю за них», — объяснила Клишина.

Она добавила, что не верит в скорое снятие всех санкций, но надеется, что ситуация благополучно разрешится.

25 ноября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвал отстранить Россию от участия в международных турнирах на четыре года и запретить ей проводить международные соревнования. Это связано с возможными манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение по российскому вопросу исполком WADA должен озвучить 9 декабря.

Клишина переехала в США в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. В 2016 году она стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, и в итоге заняла там девятое место. Она двукратная чемпионка Европы в помещении, также в активе спортсменки серебро чемпионата мира 2017 года.

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