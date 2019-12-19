На Украине изменили избирательное законодательство

Верховная Рада поддержала предложения президента Украины Владимира Зеленского касательно изменений в избирательное законодательство страны. Об этом пишет «РБК-Украина».
После принятия поправок в стране начнет действовать пропорциональная избирательная система. При этом региональные партийные списки будут открытыми, в результате чего избиратели будут голосовать не только за какую-либо политическую партию, но и за представляющих ее конкретных кандидатов. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя это решение, отметил, что открытые партийные списки во многом схожи с мажоритарной избирательной системой.
Еще одним изменением стало решение убрать возможность снятия кандидатов с предвыборной гонки из-за проверок правоохранительных органов. В случае если после проверки кандидата в ЦИК будет поступать информация о допущенных кандидатом в прошлом нарушениях закона, он все равно сможет продолжить гонку.
Всего президент внес в Избирательный кодекс 17 предложений. Все они были поддержаны 330 депутатами.
Внесение изменений в Избирательный кодекс Украины было одним из первых законопроектов, которые Владимир Зеленский подал в Верховную Раду. Он предлагает снизить проходной барьер в парламент до 3 процентов ради «обновления политических элит», а также отказаться от мажоритарной системы выборов. В пояснительной записке уточнялось, что в одномандатных округах распространен прямой и косвенный подкуп избирателей и прочие злоупотребления, поэтому необходима пропорциональная система с открытыми списками.
Однако Верховная Рада предыдущего созыва отказалась рассматривать этот законопроект. В итоге парламент принял документ, одним из авторов которых стал экс-спикер Рады Андрей Парубий. Зеленский наложил на него вето, указав, что отдельные поправки не соответствуют конституции страны. Повторно глава государства внес проект поправок к Избирательному кодексу 13 сентября.