Чиновник захотел платить замам за думы о хорошей жизни россиян

Временно исполняющий обязанности главы Хангаласского улуса Якутии Федор Борисов захотел назначить несколько заместителей и советников по нестандартным направлениям. На его выступление в ходе первого заседания в качестве главы улуса обратил внимание Telegram-канал «Расстрига».

Борисов объявил, что считает необходимым назначить себе замов по долголетию и здоровью, по занятости и трудоустройству, а также по духовному развитию — «так как очень много талантливых людей». Кроме того, глава Хангаласского улуса заявил, что у него должен быть помощник по инфраструктуре — то есть по «достойной жизни населения». «Этот человек должен думать только о том, как мы должны хорошо жить», — объяснил чиновник обязанности зама, которому он будет платить за это зарплату.

Борисов также посетовал на то, что у него всего двое советников. По его мнению, они должны быть по всем направлениям: например, по краеведению, по художникам, писателям, спорту. В качестве собственных обязанностей глава улуса оставил координацию работы заместителей и советников, а также экономику и финансы.

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«Врио главы, скорее всего, забыл, что в России начали без сожаления увольнять чиновников, отметившихся всякими идиотскими выходками», — прокомментировали видеозапись авторы канала.

В конце января в годовщину полного снятия блокады Ленинграда крымские чиновники навестили проживающих в Керчи 11 блокадников и вручили им похожие на батоны пироги с мясом и медали. Скромные подарки от чиновниц, которые были одеты в шубы, вызвали волну критики в обществе. Глава Керченского городского совета Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решением горсовета были отправлены в отставку.

29 января президент России Владимир Путин уволил главу Чувашии Михаила Игнатьева. Это произошло после выходки главы региона — он «подрессировал» офицера МЧС и заставил его прыгать за ключами новой пожарной машины. Произошедшее попало на видео и вызвало негодование россиян.

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