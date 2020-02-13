В Крыму оценили перспективу проведения саммита пяти стран на полуострове

Глава крымского парламента Владимир Константинов оценил перспективу проведения саммита лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) на полуострове. Об этом сообщают РИА Новости.

Выступая на международной научной конференции, посвященной 75-летию Крымской конференции 1945 года: «Ялта-1945: Уроки истории» он выразил мнение, что такая встреча маловероятна, но была бы символична. Константинов отметил, что не все еще готовы признать политическую реальность и исторический выбор крымчан.

«Над этим нам еще предстоит немало поработать», — резюмировал он.

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Провести саммит в Ялте, как и 75 лет назад конференцию с участием лидеров ведущих стран, предложила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Президент Франции Эммануэль Макрон и заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак поддержали инициативу Владимира Путина. Официальный представитель правительства Великобритании заявил, что Лондон будет ждать дополнительных деталей о предложении российского президента. Китай поддержал предложение Путина.

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