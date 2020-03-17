Сымитировавшая суицид с детьми «аптечная» блогерша заинтересовала омбудсмена

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская намерена побеседовать с «аптечным» блогером Екатериной Диденко. Причиной для беспокойства уполномоченной по правам ребенка стали Instagram-сторис россиянки, на которых она сымитировала суицид с детьми на руках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я свяжусь и попытаюсь обсудить с мамой ее поступок, проведу педагогическую беседу», — заявила Ярославская. Она добавила, что Следственный комитет также заинтересовался видео, но не нашел в действиях Диденко угрозы жизни детей.

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28 февраля блогерша отпраздновала 29-летие в московском банном комплексе. В качестве сюрприза муж именинницы Валентин высыпал килограммы сухого льда в бассейн. В результате над водой образовалось скопление углекислого газа. Гости не подозревали об опасности его вдыхания и прыгнули в воду. Погибли трое участников вечеринки, в том числе муж Диденко.

Впоследствии пользователи сети раскритиковали Диденко за то, что она активно освещала в Instagram подробности трагедии, и обвинили ее в желании «похайповать». Позже она обратилась к подписчикам и попросила «прекратить писать ей гадости». Она добавила, что ведение блога помогает ей справиться с горем.

Психолог Наталья Пятницкова посчитала, что поведение Диденко может свидетельствовать о зависимости от социальных сетей. По ее мнению, посты в Instagram можно объяснить посттравматическим стрессовым расстройством — отсроченной реакцией на травмирующее событие.

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