Менеджер Нурмагомедова высмеял тренировки Фергюсона и назвал его тупым

Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высмеял тренировки американца Тони Фергюсона по борьбе. Интервью опубликовано на YouTube-канале TMZ Sports.

Абдель-Азиз заверил, что поединок его клиента с Фергюсоном состоится, однако выразил опасение, что «тупой ублюдок» покалечит себя. «Ему бы перестать пинать столбы и тренироваться с банановой кожурой», — посоветовал менеджер Нурмагомедова.

Он предложил Фергюсону собрать нормальную команду и нанять тренера, который контролировал бы его. Менеджер признал Тони хорошим бойцом, но подчеркнул, что тот делает все, чтобы навредить себе.

Фергюсон 17 марта показал видео с тренировки, где он использует ящик для занятий фитнесом в качестве манекена. Американец продемонстировал тейкдаун и бросок-суплекс. Нурмагомедова удивил внешний вид будущего соперника: тот занимался в джинсах.

На 19 апреля запланирован поединок Фергюсона и Нурмагомедова, который пройдет в рамках турнира UFC 249. Ранее промоушен объявил, что бой не может состояться в Нью-Йорке из-за запрета на массовые мероприятия в условиях распространения коронавируса. Новое место проведения турнира пока не названо.

Россиянин — действующий чемпион UFC в легком весе. Фергюсон — бывший временный чемпион организации.

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