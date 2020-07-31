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Петр Ян раскрыл преимущество российских бойцов над американцами

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Петр Ян
Петр Ян
Фото: Steve Marcus / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян в интервью «Ленте.ру» раскрыл преимущество российских бойцов над американцами.

По мнению Яна, более суровые условия жизни в России дают спортсменам преимущество. «Например, ребята оттуда [из США] рассказывают, что ходят к спортивным психологам. А мы же не ходим к психологам, чтобы они мотивировали нас на тренировки», — заметил боец.

Он добавил, что у россиян «без этого хватает мотивации к жизни, этого опыта жизненного». Ян подчеркнул, что ему смешно слышать подобные разговоры.

13 июля американский боец UFC Алджамейн Стерлинг отреагировал на победу Яна над бразильцем Жозе Алду в поединке за чемпионский пояс промоушена в легчайшем весе мемом из порно. Россиянин заявил, что вместо своих комментариев Стерлинг должен умолять его о поединке.

12 июля на бойцовском острове Ян победил Алду техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в ММА. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.

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