Россия снизила добычу нефти и газа

Объем добычи газа в России в январе-июле 2020 года снизился на 9,4 процента (до 391,45 миллиарда кубических метров) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.

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В июле было произведено 50,33 миллиарда кубических метров — на 7,9 процента меньше, чем в том же месяце прошлого года. Добыча нефти с газовым конденсатом с января по июль упала на 6,5 процента и составила 304,33 миллиона.

Экспорт нефти за январь-июль в страны дальнего зарубежья снизился на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 134,05 миллиона тонн.

С августа в России подорожал газ. Для населения его стоимость выросла на три процента, что связано с индексацией оптовых цен.

В июле стало известно, что Турция нашла замену российскому газу и увеличила закупки у Катара на 19,5 процента. В результате Россия уступила второе место арабской стане по объемам поставок.