США отказались признать выборы в Крыму

США осуждают и не признают выборы в российской Республике Крым и в Севастополе. Соответствующее заявление опубликовало на своей странице в Twitter американское посольство в Киеве.

«Россия снова нарушила суверенитет Украины на территории, которую захватила силой и пытается аннексировать. Санкции не будут сняты, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине и не уйдет из Донбасса», — говорится в публикации.

Прошедшие 13 сентября выборы там поименованы «так называемыми выборами». Запись снабжена хештегом «Крым это Украина».

Ранее об отказе признать результаты голосования напомнили в Евросоюзе: официальные представители блока назвали выборы нелегальными и выступили за «территориальную целостность» украинского государства.

14 сентября стало известно, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев победил на выборах главы города, набрав более 85 процентов голосов. Днем ранее МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с выборами в Крыму и Севастополе.

Тогда же стало известно, что депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в ООН информацию о водоснабжении Крыма: украинское правительство перекрыло доступ воды на полуостров, требуя его возвращения в состав страны. Из-за засухи в 2020 году местные жители сталкиваются с нехваткой воды.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Присоединение не признают страны ЕС и НАТО, Украина заявляет о «российской оккупации» этой территории.